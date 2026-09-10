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अलीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर ने लाइसेंसी राइफल से खुद को मारी गोली

अलीगढ़: जनपद में गुरुवार शाम एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो राजकुमार गुप्ता (70) गंभीर हालत में पड़े मिले. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. फोरेंसिक टीम ने भी मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप है.



क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार शर्मा के अनुसार, घटना थाना सासनी गेट क्षेत्र के सराय वृंदावन मोहल्ले की है. गुरुवार शाम राजकुमार गुप्ता घर पर ही थे. इसी दौरान अचानक कमरे से गोली चलने की आवाज आई. आवाज सुनकर परिजन दौड़कर कमरे में पहुंचे तो राजकुमार गंभीर हालत में पड़े मिले. परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.