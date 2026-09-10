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अलीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर ने लाइसेंसी राइफल से खुद को मारी गोली

राजकुमार गुप्ता कैंसर से पीड़ित थे, उनका लगातार इलाज चल रहा था.

अलीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर ने मारी गोली
अलीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर ने मारी गोली (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 9:03 PM IST

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अलीगढ़: जनपद में गुरुवार शाम एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो राजकुमार गुप्ता (70) गंभीर हालत में पड़े मिले. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. फोरेंसिक टीम ने भी मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप है.

क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार शर्मा के अनुसार, घटना थाना सासनी गेट क्षेत्र के सराय वृंदावन मोहल्ले की है. गुरुवार शाम राजकुमार गुप्ता घर पर ही थे. इसी दौरान अचानक कमरे से गोली चलने की आवाज आई. आवाज सुनकर परिजन दौड़कर कमरे में पहुंचे तो राजकुमार गंभीर हालत में पड़े मिले. परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार शर्मा (VIDEO credit;ETV Bharat)

सूचना मिलते ही सासनी गेट थाना मौके पर पहुंची. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके पर पड़ी लाइसेंसी राइफल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि डायल 112 के माध्यम से सराय वृंदावन में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली थी. सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम को मौके पर भेजा गया. परिजनों के अनुसार मृतक राजकुमार गुप्ता की उम्र करीब 70 वर्ष थी और वह गंभीर बीमारी से पीड़ित थे.

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि राजकुमार गुप्ता लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे. बीमारी के चलते उनका लगातार इलाज चल रहा था. पुलिस के अनुसार बीमारी और उससे जुड़े मानसिक तनाव को आत्महत्या की वजह माना जा रहा है. हालांकि पुलिस घटना के अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

राजकुमार गुप्ता क्षेत्र के जाने-माने प्रॉपर्टी डीलर बताए जाते हैं. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.
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