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50 हजार के विवाद में हुई लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या; आरोपी बिजनेस पार्टनर सहित दो गिरफ्तार

50 हजार के विवाद में हुई लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में अचरामऊ गांव के बाहर बोरे में मिले प्रॉपर्टी डीलर अरविंद कुमार रावत के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. 50 हजार रुपए के बकाए को लेकर साथी प्रॉपर्टी डीलर अमन धीमान ने अपने साथियों संग मिलकर अरविंद की हत्या कर दी थी.

पुलिस ने मुख्य आरोपी अमन धीमान और उसके साथी रवि कुमार गौतम को गिरफ्तार कर लिया है. एक 14 वर्षीय बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है. वहीं, साक्ष्य मिटाने के लिए कार लेकर भागे तीसरे आरोपी सूरज रावत की तलाश जारी है.