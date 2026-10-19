50 हजार के विवाद में हुई लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या; आरोपी बिजनेस पार्टनर सहित दो गिरफ्तार
क 14 वर्षीय बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है. साक्ष्य मिटाने वाले की तीसरे आरोपी की तलाश जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 7:13 AM IST
लखनऊ: बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में अचरामऊ गांव के बाहर बोरे में मिले प्रॉपर्टी डीलर अरविंद कुमार रावत के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. 50 हजार रुपए के बकाए को लेकर साथी प्रॉपर्टी डीलर अमन धीमान ने अपने साथियों संग मिलकर अरविंद की हत्या कर दी थी.
पुलिस ने मुख्य आरोपी अमन धीमान और उसके साथी रवि कुमार गौतम को गिरफ्तार कर लिया है. एक 14 वर्षीय बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है. वहीं, साक्ष्य मिटाने के लिए कार लेकर भागे तीसरे आरोपी सूरज रावत की तलाश जारी है.
डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनंद के मुताबिक इंदिरानगर निवासी मृतक अरविंद और जरहरा निवासी अमन धीमान दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे. अमन पर अरविंद के 50 हजार बकाया थे. 12 अक्टूबर की रात अरविंद ने पैसों के लिए अमन को शराब ठेके के पास बुलाया. दोनों एक बाल अपचारी के साथ मानस ग्रीन योजना स्थित प्लॉट में बने कार्यालय के पीछे पहुंचे और शराब पी.
अरविंद द्वारा पूरे 50 हजार तुरंत मांगने और अमन द्वारा सिर्फ 10 हजार देने की बात पर विवाद बढ़ गया. गुस्से में आकर अमन ने पहले ईंट और कंक्रीट के भारी पत्थरों से अरविंद के सिर पर कई वार किए.
अरविंद के जिंदा बचने की आशंका हुई तो आरोपी ने हथौड़े से वार कर उसकी जान ले ली. हत्या के बाद आरोपी ने बाल अपचारी की मदद से अरविंद के शव को बोरे में ठूंसा और कार की डिग्गी में रखकर अचरामऊ गांव के बाहर कच्चे चकमार्ग पर फेंक दिया.
वारदात के बाद खून से सनी कार को धुलवाकर साथी सूरज रावत को ठिकाने लगाने के लिए दे दिया गया, जो उसी दिन से कार सहित फरार है. मृतक का फोन झाड़ियों में फेंक दिया गया.
मुख्य आरोपी अमन सुबह होते ही रवि गौतम के साथ बाइक से जिले से भाग गया था. दोनों 17 अक्टूबर की देर रात घटनास्थल से बाकी सबूत मिटाने की फिराक में किसान पथ से गोहना कला की तरफ आए. तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया.
डीसीपी के अनुसार, मुख्य आरोपी अमन धीमान पर इंदिरा नगर और वजीरगंज थानों में गैर-इरादतन हत्या आर्म्स एक्ट और मारपीट के पहले से गंभीर मुकदमे दर्ज हैं.
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल 2 बड़े कंक्रीट के पत्थर, ईंट का टुकड़ा, लोहे के हथौड़े का फाल, लकड़ी का बेंट, दो मोबाइल फोन और बिना नंबर प्लेट वाली स्प्लेंडर बाइक बरामद की है.
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