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दिल्ली: प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, इलाके में सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस

कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, मामले में मृतक का भाई घायल,अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्रॉपर्टी को लेकर हुआ विवाद

कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, मृतक का भाई घायल
कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, मृतक का भाई घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2026 at 12:07 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पॉश इलाके कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला सामने आया है. वही इस हादसे में मृतक का भाई घायल हो गया है. जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतक की पहचान मनजीत सिंह के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि उनकी पीट-पीट कर हत्या की गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

वही इस घटना के बाद मृतक मनजीत सिंह की बहन ने बताया कि हम अपने परिजन का फोन आया कि मेरे भाई मनजीत सिंह की लड़ाई हो गई है और कुछ लोग उन्हें मार रहे हैं. जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल है. आप लोग सब जल्दी भागकर आओ. इसके बाद हम लोग तुरंत वहां पहुंचे. जब हम वहां पहुंचे तब हमने देखा कि कि मेरा बड़ा भाई मंजीत सड़क पर गिरा हुआ है और उसकी मौत हो गई है. छोटे वाले भाई को बुरी तरह से कुछ लड़के और महिलाएं पीट रहे थे जो अभी अस्पताल में भर्ती है.

कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या,इलाके में सनसनी (ETV Bharat)

मृतक मनजीत की बहन ने आगे यह भी बताया कि अभी मुझे पता चला है कि किसी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मेरे भाई मंजीत की हत्या कर दी गई है. वह लोग मेरे छोटे भाई की भी हत्या करना चाह रहे थे. अगर हम लोग समय पर नहीं पहुंचते तो वो मेरे छोटे भाई की भी जान ले लेते. हमारे वहां पहुंचने से पहले सभी आरोपी वहां से फरार हो गए. अब पुलिस से हमारी एक ही गुहार है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो और मेरे भाई को इंसाफ मिले.

वही इस घटना के बाद साउथ ईस्ट के डीसीपी विनीत कुमार से जानकारी मांगी गई है. जिसमें उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है. जल्दी ही अपडेट दिया जाएगा. वही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश कर रही है. मौके पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के साथ ही फोरेंसिक विभाग की टीम में पहुंची हुई थी और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है.

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