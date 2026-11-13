सोनीपत में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर मौत
Property dealer murder in Gohana: गोहाना में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर बिजेंद्र पहल की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस मामले की जांच में जुटी.
Published : November 13, 2026 at 8:56 PM IST
सोनीपत: शुक्रवार को गोहाना में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर बिजेंद्र पहल की गोली मारकर हत्या कर दी. बिजेंद्र पहल अपने ऑफिस के सामने बैठे थे. इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वारदात की सूचना मिलते ही सोनीपत पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
गोहाना में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या: बदमाशों ने बिजेंद्र पहल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं जिससे उनकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी है. हत्या के पीछे की वजह और हमलावरों की पहचान को लेकर जांच जारी है. इस वारदात ने एक बार फिर गोहाना में कानून-व्यवस्था और बदमाशों के बढ़ते आतंक को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन: मामले की जानकारी देते हुए एसीपी राजीव कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि रोहतक रॉड पर एक व्यक्ति को गोली मार दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची ओर जांच में जुट गई. परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर करवाई की जायेगी. आरोपियों को पकड़ने के लिए क़ई टीमें बनाई गई हैं. जल्द से जल्द आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.
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