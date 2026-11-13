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सोनीपत में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर मौत

Property dealer murder in Gohana ( ETV Bharat )

सोनीपत: शुक्रवार को गोहाना में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर बिजेंद्र पहल की गोली मारकर हत्या कर दी. बिजेंद्र पहल अपने ऑफिस के सामने बैठे थे. इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वारदात की सूचना मिलते ही सोनीपत पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.