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चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर की दिनदहाड़े हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने 8 से 10 राउंड की फायरिंग

चंडीगढ़: बुधवार को चंडीगढ़ सेक्टर-9 में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर चरणप्रीत सिंह जिम से निकलने के बाद अपनी स्कॉर्पियो कार में बैठ रहा था. तभी घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने उस पर करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए. गोलियां लगने की वजह से कार में ही चरणप्रीत सिंह मौत हो गई.

चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या: सूचना मिलते ही प्रॉपर्टी डीलर चरणप्रीत सिंह के साथी उसी स्कॉर्पियो कार में उसे चंडीगढ़ पीजीआई ले गए. जहां डॉक्टरों ने चरणप्रीत सिंह को मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 5 से ज्यादा खाली के खोल बरामद किए. फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए. प्रॉपर्टी डीलर की पहचान चरणप्रीत सिंह (31) के रूप में हुई है. जो मुल्लांपुर का रहने वाला था.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया आखों देखा हाल: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रॉपर्टी डीलर रोज की तरह जिम से बाहर निकला था. जैसे ही वो बाहर आया, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी. हमलावर बाइक पर सवार होकर हेलमेट पहनकर आए थे. गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.