बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर का दिनदहाड़े अपहरण किया, पुलिस ने जिले भर में कराई नाकाबंदी
कोटपूतली के आरके विहार कॉलोनी में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर कैलाश विजयवर्गीय का अपहरण हुआ.
Published : December 12, 2025 at 4:54 PM IST
कोटपूतली: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के आरके विहार कॉलोनी में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर कैलाश विजयवर्गीय के अपहरण की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया. मंदिर जा रहे लोगों ने अपहरण होते हुए देखा और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया. घटनास्थल पर व्यवसायी की बाइक और एक जूता मिला है. उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है.
कोटपूतली डीएसपी राजेंद्र बुरड़क ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से अपहरण की सूचना मिली. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है. जिले भर में नाकाबंदी कराई गई है ताकि अपहरणकर्ता फरार न हो सकें. व्यवसायी को सुरक्षित वापस लाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। अलग-अलग टीमें व्यवसायी की तलाश में जुटी हुई हैं.
बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस: कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने कहा कि डीजीपी के निर्देश पर बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. कोई भी बदमाश, चाहे कितना बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस बड़ी कार्रवाइयां कर रही है और आगे भी जारी रखेगी. इस अपहरण मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. जल्द ही अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने की उम्मीद है.