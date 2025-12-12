ETV Bharat / state

बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर का दिनदहाड़े अपहरण किया, पुलिस ने जिले भर में कराई नाकाबंदी

कोटपूतली: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के आरके विहार कॉलोनी में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर कैलाश विजयवर्गीय के अपहरण की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया. मंदिर जा रहे लोगों ने अपहरण होते हुए देखा और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया. घटनास्थल पर व्यवसायी की बाइक और एक जूता मिला है. उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है.

कोटपूतली डीएसपी राजेंद्र बुरड़क ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से अपहरण की सूचना मिली. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है. जिले भर में नाकाबंदी कराई गई है ताकि अपहरणकर्ता फरार न हो सकें. व्यवसायी को सुरक्षित वापस लाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। अलग-अलग टीमें व्यवसायी की तलाश में जुटी हुई हैं.