ETV Bharat / state

लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर से मांगी गई दो करोड़ की रंगदारी, घर के बाहर फायरिंग से दहशत में परिजन

प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि कॉल करने वाले खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बता रहे थे. पुलिस मामले में जांच कर रही है.

लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर से दो करोड़ की रंगदारी की मांग
लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर से दो करोड़ की रंगदारी की मांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 14, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर वसूली के मामलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर इलाके से सामने आया है, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई. रकम नहीं देने पर बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की. यह वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर का नाम जितेंद्र गुप्ता के रूप है. मामले में मधु विहार थाना पुलिस ने जितेंद्र गुप्ता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्हें सितंबर 2025 से लगातार धमकी भरे फोन कॉल और मैसेज मिल रहे हैं. कॉल करने वाले खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बता रहे थे और उनसे दो करोड़ रुपये की मांग की जा रही थी. इस संबंध में उन्होंने पहले ही मधु विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी.

प्रॉपर्टी डीलर से दो करोड़ की रंगदारी मांगी गई (ETV Bharat)

तीन राउंड फायरिंग: इसके बावजूद सोमवार रात करीब 12 बजे बाइक सवार दो बदमाश उनके घर के बाहर पहुंचे. पड़ोसियों के मुताबिक, बदमाशों ने पहले घर की वीडियो रिकॉर्डिंग की और इसके बाद घर की ओर तीन राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए. उस समय जितेंद्र गुप्ता घर के अंदर सो रहे थे. फायरिंग की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि फायरिंग की घटना के बाद भी उन्हें फोन और मैसेज के जरिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं. इसके बाद उन्होंने तुरंत पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसपर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

घर में डर का माहौल: डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं. जितेंद्र गुप्ता का कहना है कि इस घटना के बाद से उनके घर में डर का माहौल है. गौरतलब है कि इसी तरह की एक और घटना सोमवार रात पश्चिम विहार इलाके में भी सामने आई थी, जहां एक जिम के बाहर फायरिंग की गई थी. उस घटना की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी, जिससे दिल्ली में इस गैंग की सक्रियता को लेकर चिंता बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली के पश्चिम विहार में जिम के बाहर दनादन फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी

एकतरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने युवती को मौत के घाट उतारा, आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

TAGGED:

प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग
FIRING AT PROPERTY DEALER HOUSE
PROPERTY DEALER ASKED FOR EXTORTION
FIRING AT PROPERTY DEALER HOUSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.