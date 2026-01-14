ETV Bharat / state

लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर से मांगी गई दो करोड़ की रंगदारी, घर के बाहर फायरिंग से दहशत में परिजन

नई दिल्ली: दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर वसूली के मामलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर इलाके से सामने आया है, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई. रकम नहीं देने पर बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की. यह वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर का नाम जितेंद्र गुप्ता के रूप है. मामले में मधु विहार थाना पुलिस ने जितेंद्र गुप्ता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्हें सितंबर 2025 से लगातार धमकी भरे फोन कॉल और मैसेज मिल रहे हैं. कॉल करने वाले खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बता रहे थे और उनसे दो करोड़ रुपये की मांग की जा रही थी. इस संबंध में उन्होंने पहले ही मधु विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी.

प्रॉपर्टी डीलर से दो करोड़ की रंगदारी मांगी गई (ETV Bharat)

तीन राउंड फायरिंग: इसके बावजूद सोमवार रात करीब 12 बजे बाइक सवार दो बदमाश उनके घर के बाहर पहुंचे. पड़ोसियों के मुताबिक, बदमाशों ने पहले घर की वीडियो रिकॉर्डिंग की और इसके बाद घर की ओर तीन राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए. उस समय जितेंद्र गुप्ता घर के अंदर सो रहे थे. फायरिंग की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि फायरिंग की घटना के बाद भी उन्हें फोन और मैसेज के जरिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं. इसके बाद उन्होंने तुरंत पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसपर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.