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​लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से हत्या; बोरे में लिपटा मिला था शव, पुलिस ने दर्ज की FIR

अरविंद रावत (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bhara )

लखनऊ : राजधानी के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में रविवार देर रात कच्चे मार्ग पर मिले अज्ञात शव की शिनाख्त हो गई है. शव की शिनाख्त गाजीपुर/इंदिरानगर के मोहम्मदपुर रसूलपुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर अरविंद रावत (39) के रूप में हुई है. युवक की सिर और चेहरा कूंचकर हत्या कर दी गई. युवक सोमवार शाम पान खाने की बात कहकर घर से निकला था. मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.