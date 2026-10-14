लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से हत्या; बोरे में लिपटा मिला था शव, पुलिस ने दर्ज की FIR
एडिशनल डीसीपी उत्तरी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 11:08 PM IST
लखनऊ : राजधानी के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में रविवार देर रात कच्चे मार्ग पर मिले अज्ञात शव की शिनाख्त हो गई है. शव की शिनाख्त गाजीपुर/इंदिरानगर के मोहम्मदपुर रसूलपुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर अरविंद रावत (39) के रूप में हुई है. युवक की सिर और चेहरा कूंचकर हत्या कर दी गई. युवक सोमवार शाम पान खाने की बात कहकर घर से निकला था. मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
एडिशनल डीसीपी उत्तरी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ हत्या व संबंधित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस की क्राइम और सर्विलांस टीम मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि यह साफ हो सके कि सोमवार शाम 7:30 बजे के बाद उनकी अंतिम बातचीत किससे हुई थी और उन्हें किसने मिलने के लिए बुलाया था.
मृतक के साले संदीप और पत्नी मंजू देवी का आरोप है कि प्रॉपर्टी के लेनदेन को लेकर कुछ लोगों से लंबे समय से गंभीर विवाद चल रहा था. पत्नी ने आरोप लगाया कि आरोपी अपहरण की कोशिश कर चुके थे.
परिजनों के मुताबिक, अरविंद रावत प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था. सोमवार शाम करीब 6:00 बजे वह घर के पास पान खाने की बात कहकर बाइक से निकला था. उसी रात करीब 11:30 बजे बीकेटी में कच्चे मार्ग पर ग्रामीणों ने बोरों में लिपटा लहूलुहान शव देखकर पुलिस को सूचना दी थी.
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