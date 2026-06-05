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दौसा में जमीन विवाद : प्रॉपर्टी कारोबारी पर बीच सड़क जानलेवा हमला, कार भी तोड़ी

दौसा:शहर के नागौरी मोहल्ले में दिनदहाड़े चलती कार को रुकवाकर प्रॉपर्टी कारोबारी पर हमला कर दिया गया. जमीन विवाद में हमलावरों ने न केवल कारोबारी से मारपीट की बल्कि उसकी कार में भी जमकर तोड़फोड़ की. घटना में घायल प्रॉपर्टी कारोबारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार जारी है. पीड़ित ने कोतवाली थाने में आधा दर्जन से अधिक बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. अचानक हुए हमले से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

कोतवाली थाना प्रभारी भगवान सहाय ने बताया कि प्रॉपर्टी कारोबारी विनोद शर्मा उर्फ विनोद टापरिया निवासी दौसा कार से कहीं जा रहे थे कि नागौरी पुलिया के पास कुछ लोगों ने कार रुकवा ली. हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे थे. कार रुकते ही आरोपियों ने विनोद पर हमला बोल दिया. उनसे लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से मारपीट की. इस दौरान कार पर पथराव किया. वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों में लंबे समय से प्रॉपर्टी विवाद था. इसी के चलते आरोपियों ने विनोद पर हमला किया. पुलिस ने वारदात के दो मुख्य आरोपी सोहेल और नदीम को गिरफ्तार कर लिया. घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया.

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