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दौसा में जमीन विवाद : प्रॉपर्टी कारोबारी पर बीच सड़क जानलेवा हमला, कार भी तोड़ी

नागौरी पुलिया के पास कार रुकवा लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से हमला.

Police officer gathering details of the incident from a property dealer injured in the attack.
हमले में घायल प्रॉपर्टी कारोबारी से घटना की जानकारी लेते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 2:05 PM IST

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दौसा:शहर के नागौरी मोहल्ले में दिनदहाड़े चलती कार को रुकवाकर प्रॉपर्टी कारोबारी पर हमला कर दिया गया. जमीन विवाद में हमलावरों ने न केवल कारोबारी से मारपीट की बल्कि उसकी कार में भी जमकर तोड़फोड़ की. घटना में घायल प्रॉपर्टी कारोबारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार जारी है. पीड़ित ने कोतवाली थाने में आधा दर्जन से अधिक बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. अचानक हुए हमले से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

कोतवाली थाना प्रभारी भगवान सहाय ने बताया कि प्रॉपर्टी कारोबारी विनोद शर्मा उर्फ विनोद टापरिया निवासी दौसा कार से कहीं जा रहे थे कि नागौरी पुलिया के पास कुछ लोगों ने कार रुकवा ली. हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे थे. कार रुकते ही आरोपियों ने विनोद पर हमला बोल दिया. उनसे लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से मारपीट की. इस दौरान कार पर पथराव किया. वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों में लंबे समय से प्रॉपर्टी विवाद था. इसी के चलते आरोपियों ने विनोद पर हमला किया. पुलिस ने वारदात के दो मुख्य आरोपी सोहेल और नदीम को गिरफ्तार कर लिया. घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया.

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घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की एवं दो को गिरफ्तार कर लिया. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में तीन अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. उनकी भूमिका की जांच की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की विभिन्न टीमें अन्य फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.पुलिस ने कहा कि वारदात में शामिल शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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DEADLY ATTACK IN MIDDLE OF ROAD
TWO ACCUSED ARRESTED
LETHAL ATTACK ON PROPERTY DEALER
LAND DISPUTE IN DAUSA
PROPERTY DEALER ATTACKED IN DAUSA

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