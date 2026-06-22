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नूंह में महिला कर्मचारी की मदद करने पहुंचे प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला, CCTV में कैद वारदात, दो आरोपी गिरफ्तार

नूंह में महिला कर्मचारी की मदद करने पहुंचे प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Nuh Property Dealer Attack
नूंह में महिला कर्मचारी की मदद करने पहुंचे प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 22, 2026 at 12:00 PM IST

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नूंह: जिले के रोजका मेव थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. दरअसल, गुरुग्राम निवासी प्रॉपर्टी डीलर जतिन यादव का आरोप है कि वह अपनी महिला कर्मचारी की सहायता के लिए गांव भिरावटी पहुंचे थे. महिला को सुरक्षित रवाना करने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया और बाद में बाहर निकलते ही लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया. घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है.

10-15 लोगों पर हमले का आरोप: पीड़ित के अनुसार 18 जून की शाम उसकी सहकर्मी विनीता चौहान ने फोन कर बताया कि कुछ लोगों ने उसे घेर रखा है. सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और महिला को वहां से सुरक्षित भेज दिया. इसके बाद आरोपियों ने चाय-पानी और कोल्ड ड्रिंक के बहाने कार्यालय में बुलाया. कुछ देर बाद जब वह लाखुवास की ओर जाने लगे तो बाहर पहले से मौजूद 10-15 लोगों ने उन पर हमला कर दिया. हमले में उनके साथी राजपाल भी घायल हुए.

महिला कर्मचारी की मदद करने पहुंचे प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)

सोने की चेन छीनने का भी लगाया आरोप: शिकायत में राम, शिवा, जतिन, दीपक, उदय राघव, हिमांशु, छोटू, ओम, रोहित समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं. पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट के दौरान उनके गले से करीब तीन तोला सोने की चेन भी छीन ली और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए. दोनों घायलों को पहले नल्हड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते एम्स दिल्ली रेफर कर दिया गया. जतिन यादव ने आंख में गंभीर चोट लगने और धुंधला दिखाई देने की भी शिकायत की है.

पुलिस जांच में दो आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर गांव भिरावटी निवासी शिवा पुत्र प्रदीप और विशाल पुत्र संजय को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है. वहीं सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच में सोने की चेन छीनने के आरोप की पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है.

पीड़ित ने बयां किया दर्द: मामले में घायल पीड़ित जतिन यादव ने कहा कि, "मैं अपनी महिला कर्मचारी की मदद करने गया था. उसे सुरक्षित भेजने के बाद मुझे बहाने से कार्यालय में बुलाया गया और बाहर निकलते ही कई लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में मुझे गंभीर चोटें आई हैं." वहीं, पीड़िता विनीता चौहान ने कहा कि, "मैंने खुद को घिरा हुआ महसूस किया तो सहायता के लिए जतिन यादव को फोन किया. उन्होंने मौके पर पहुंचकर मुझे सुरक्षित वहां से निकाला."

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