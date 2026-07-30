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दुर्ग से प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार, धमकी देने और जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप

पीड़ित प्रविंदर सिंह का कहना है कि लाखन सिंह उनकी बेशकीमती जमीन पर कब्जा करना चाहता है.

MOHANNAGAR POLICE STATION
दुर्ग से प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 5:30 PM IST

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दुर्ग: मोहन नगर थाना पुलिस ने एक प्रॉपर्टी डीलर लाखन सिंह को गिरफ्तार किया है. प्रॉपर्टी डीलर पर आरोप है कि उसने एक परिवार को धमकी देकर उसकी बेशकीमती जमीन को हड़पने की कोशिश की. पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है.

प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार

पीड़ित परिवार की दर्ज शिकायत के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर ने परिवार को धमकाकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, जिससे पूरा परिवार डरा सहरा हुआ है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.

दुर्ग से प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार (ETV Bharat)

27 जुलाई को प्रविन्दर सिंह चाने ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग को लिखित शिकायत दी थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रॉपर्टी डीलर लाखन सिंह लगातार उनके परिवार को धमका रहा है और उनकी पत्नी व बच्चों के बीच भय का माहौल बनाकर जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहा है. शिकायत की जांच के दौरान आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर मोहननगर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 533/2026 दर्ज किया। आरोपी लाखन सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(2) और 308(2) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की: मणिशंकर चंद्रा, एएसपी

हर एंगल से होगी जांच: एएसपी

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पुलिस टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है, जांच में हर उस पहलू का ध्यान रखा जा रहा है जो जांच में अहम कड़ी साबित हो सकती है. पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान अगर किसी अन्य की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ की सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दुर्ग पुलिस की चेतावनी

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि भूमि संबंधी किसी भी विवाद का समाधान कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से करें. यदि कोई व्यक्ति धमकी, दबाव या अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

पूर्व में हो चुका है जानलेवा हमला

पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ कि कुछ लोगों ने मिलकर एक जमीन खरीदी, जिसके कुल पांच मालिक हैं. सभी लोगों के पास जमीन के 20 फीसदी हिस्से का मालिकाना हक है. चार लोग मिलकर चाहते हैं कि पांचवे की जमीन पर कब्जा कर लिया जाए. इसी बात को लेकर विवाद है. विवाद के दौरान पूर्व में पांचवें हिस्सेदार पर जानलेवा हमला भी हो चुका है. हमला किसने किया इसकी भी जांच जारी है.

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