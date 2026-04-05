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गैंगस्टर गैंग से जुड़े बदमाश की 1.4 करोड़ की संपत्ति कुर्क; फर्रुखाबाद प्रशासन ने की कार्रवाई

प्रभारी निरीक्षक एमएम चतुर्वेदी ने बताया कि शनिवार को प्रशासनिक टीम ने उसके मकान सहित 4 वाहनों को जब्त किया.

फर्रुखाबाद प्रशासन ने की कार्रवाई.
फर्रुखाबाद प्रशासन ने की कार्रवाई. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 11:47 AM IST

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फर्रुखाबाद: फर्जी फार्म से GST चोरी कर दिल्ली, हरियाणा में आदि प्रदेशों में अवैध तरीके से तंबाकू की ढुलाई करने वाले गैंग के सदस्य तालिब की 1.04 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई. इससे पहले गैंगस्टर जुबैर और सुखवीर की करोड़ों की संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं.

प्रभारी निरीक्षक एमएम चतुर्वेदी ने बताया कि शनिवार को प्रशासनिक टीम ने उसके मकान सहित 4 वाहनों को जब्त किया. इनकी कीमत 1 करोड़ 4 लाख 74 हजार रुपए बताई गई है. कुर्क की संपत्ति में कुछ संपति मां की भी शामिल है.

उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार हर्षित सिंह के नेतृत्व में टीम बैंड-बाजे के साथ गांव मऊ रशीदाबाद स्थित तालिब के घर पहुंची. विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए मकान को सील कर दिया गया.

इसके साथ ही दो कारें और दो ट्रक भी जब्त किए गए. तारिक के मकान की कीमत करीब 61 लाख रुपए आंकी गई है. जब्त किए गए वाहनों की कीमत 43 लाख 74 हजार रुपए बताई गई.

पुलिस के मुताबिक, GST चोरी के मामले में गैंगस्टर जुबैर के साथ पहले भी तालिब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस दौरान तारिक हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा था. इससे पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी थी. इससे पहले पुलिस ने जुबैर और सुखवीर के मकान व वाहनों पर भी कुर्की की कार्रवाई की थी.

21 मार्च को पुलिस ने इसी नेटवर्क से जुड़े अमन, अरबाज और फैसल को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में आरोपियों ने व्यापारियों समेत 25 लोगों के नाम उजागर किए थे.

इनमें तालिब का नाम भी शामिल था. कार्रवाई के दौरान प्रभारी निरीक्षक एमएम चतुर्वेदी, मेरापुर इंस्पेक्टर राजीव पांडेय, एसओजी सिपाही सचेंद्र समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा.

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