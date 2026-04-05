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गैंगस्टर गैंग से जुड़े बदमाश की 1.4 करोड़ की संपत्ति कुर्क; फर्रुखाबाद प्रशासन ने की कार्रवाई

फर्रुखाबाद: फर्जी फार्म से GST चोरी कर दिल्ली, हरियाणा में आदि प्रदेशों में अवैध तरीके से तंबाकू की ढुलाई करने वाले गैंग के सदस्य तालिब की 1.04 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई. इससे पहले गैंगस्टर जुबैर और सुखवीर की करोड़ों की संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं.

प्रभारी निरीक्षक एमएम चतुर्वेदी ने बताया कि शनिवार को प्रशासनिक टीम ने उसके मकान सहित 4 वाहनों को जब्त किया. इनकी कीमत 1 करोड़ 4 लाख 74 हजार रुपए बताई गई है. कुर्क की संपत्ति में कुछ संपति मां की भी शामिल है.

उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार हर्षित सिंह के नेतृत्व में टीम बैंड-बाजे के साथ गांव मऊ रशीदाबाद स्थित तालिब के घर पहुंची. विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए मकान को सील कर दिया गया.

इसके साथ ही दो कारें और दो ट्रक भी जब्त किए गए. तारिक के मकान की कीमत करीब 61 लाख रुपए आंकी गई है. जब्त किए गए वाहनों की कीमत 43 लाख 74 हजार रुपए बताई गई.