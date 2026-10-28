ETV Bharat / state

कानपुर में सिंघानिया परिवार के वारिस को नशा देकर हड़प ली 39 करोड़ की संपत्ति, 3 बिल्डर गिरप्तार

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि आरोपियों ने प्रणवपत से 7000 गज के मकान का आधा हिस्सा कागजों में छह करोड़ रुपये का दिखाकर अपने नाम करवा लिया, फिर उन्होंने प्रणवत के खाते में दो करोड़ रुपये डाले और वापस अपने खातों में ले लिए. पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि इसी तरह कोपरगंज में 100 करोड़ रुपये की 150 दुकानें हैं, जिसमें से प्रणव का एक-तिहाई हिस्सा यानी करीब 33 करोड़ रुपये की जायदाद है. आरोपियों ने इसे महज तीन लाख रुपये देकर अपने नाम लिखवा लिया.



पीड़ित प्रणवपत सिंघानिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जमीन का कारोबार करने वाले उनके साथी सुयश अस्थाना ने पहले उन्हें गांजे की आदत लगाई. मई 2024 में जब उन पर अपनी जायदाद बेचने का दबाव बनाया गया और उन्होंने मना किया, तो सुयश ने अपने पिता अनूप अस्थाना और हैलट अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर चलाने वाले श्रीराम को बुला लिया. तीनों ने मिलकर जबरदस्ती नशा कराया और स्वरूपनगर में सुयश के दफ्तर ले गए जहां बृजेंद्र नाथ भी मौजूद था.



प्रणवपत ने पुलिस को बताया कि दफ्तर में संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए उन्हें पीटा गया. नशीले इंजेक्शन लगाए गए और फिर जान से मारने की धमकी दी गई. इसी अधमरी और नशे की हालत में उनसे कई कागजों पर दस्तखत करवा लिए गए. इसके बाद आरोपी उनके घर पहुंचे और उनके भाई अद्वैतपत सिंघानिया के साथ भी मार-पीट की. जुलाई में आरोपियों ने उन्हें होटल रॉयल क्लिफ में कैद करके रखा, जहां उन्हें किसी से बात करने या फोन इस्तेमाल करने की छूट नहीं थी.