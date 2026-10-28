कानपुर में सिंघानिया परिवार के वारिस को नशा देकर हड़प ली 39 करोड़ की संपत्ति, 3 बिल्डर गिरप्तार
आरोपियों ने 33 करोड़ की संपत्ति महज तीन लाख रुपये में कराली अपने नाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 2:56 PM IST
कानपुर: देश के जाने-माने प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में शुमार सिंघानिया परिवार के एक युवक को दो साल तक नशा देकर 39 करोड़ की संपत्ति ऐंठने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर तीन बिल्डरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस पूरे धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर पुलिस ने चार नामजद और 10,12 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
इस पूरे मामले की शिकायत कालपी रोड के रहने वाले पीड़ित प्रणवपत सिंघानिया ने स्वरूपनगर थाने में दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों में शामिल सुयश अस्थाना, श्रीराम उर्फ रमित मिश्रा और बृजेंद्र नाथ उर्फ बेबी को गिरफ्तार किया है.
पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि आरोपियों ने प्रणवपत से 7000 गज के मकान का आधा हिस्सा कागजों में छह करोड़ रुपये का दिखाकर अपने नाम करवा लिया, फिर उन्होंने प्रणवत के खाते में दो करोड़ रुपये डाले और वापस अपने खातों में ले लिए. पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि इसी तरह कोपरगंज में 100 करोड़ रुपये की 150 दुकानें हैं, जिसमें से प्रणव का एक-तिहाई हिस्सा यानी करीब 33 करोड़ रुपये की जायदाद है. आरोपियों ने इसे महज तीन लाख रुपये देकर अपने नाम लिखवा लिया.
पीड़ित प्रणवपत सिंघानिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जमीन का कारोबार करने वाले उनके साथी सुयश अस्थाना ने पहले उन्हें गांजे की आदत लगाई. मई 2024 में जब उन पर अपनी जायदाद बेचने का दबाव बनाया गया और उन्होंने मना किया, तो सुयश ने अपने पिता अनूप अस्थाना और हैलट अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर चलाने वाले श्रीराम को बुला लिया. तीनों ने मिलकर जबरदस्ती नशा कराया और स्वरूपनगर में सुयश के दफ्तर ले गए जहां बृजेंद्र नाथ भी मौजूद था.
प्रणवपत ने पुलिस को बताया कि दफ्तर में संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए उन्हें पीटा गया. नशीले इंजेक्शन लगाए गए और फिर जान से मारने की धमकी दी गई. इसी अधमरी और नशे की हालत में उनसे कई कागजों पर दस्तखत करवा लिए गए. इसके बाद आरोपी उनके घर पहुंचे और उनके भाई अद्वैतपत सिंघानिया के साथ भी मार-पीट की. जुलाई में आरोपियों ने उन्हें होटल रॉयल क्लिफ में कैद करके रखा, जहां उन्हें किसी से बात करने या फोन इस्तेमाल करने की छूट नहीं थी.
इसके बाद अगस्त में उन्हें होटल रिजेंटा ले जाया गया और उसी नशे की हालत में उनके मकान की रजिस्ट्री भी करवा ली गई. पुलिस अब इस पूरे गिरोह की गहराई से जांच कर रही है और मामले में शामिल होटल मालिकों की भूमिका का पता लगाने के लिए उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी में है.
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