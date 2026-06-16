ऑपरेशन दिव्य प्रहार : नशा माफियाओं की करोड़ों की संपत्तियां स्थायी फ्रीज
झालावाड़ में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत तस्करों की 'काली कमाई' को नष्ट किया जा रहा है.
Published : June 16, 2026 at 4:01 PM IST
झालावाड़: पुलिस ने 'ऑपरेशन दिव्य प्रहार' के तहत अकलेरा तथा मनोहर थाना क्षेत्र के तस्करों की काली कमाई से अर्जित करोड़ों की चल-अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया. ये ड्रग माफिया उनकी चल-अचल संपत्तियों का उपयोग, बिक्री व हस्तांतरण अब नहीं कर पाएंगे.
झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ जिले में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है. मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध जारी ऑपरेशन दिव्य प्रहार के माध्यम से तस्करों की गिरफ्तारियों के साथ-साथ ऐसे अपराधों से अर्जित की गई 'काली कमाई' को भी नष्ट किया जा रहा है. इसी कड़ी में जिले के तस्कर प्रभुलाल तंवर, पांचूलाल व रामलाल और इनके सहयोगियों की ओर से अवैध तस्करी से अर्जित की गई चल-अचल संपत्तियों का पुलिस अधीक्षक कार्यालय की एमओबी शाखा में गोपनीय रूप से डेटाबेस तैयार किया गया था.
यह जानकारी संबंधित थाना अकलेरा व मनोहरथाना के थानाधिकारियों से साझा की गई. इसके बाद अपराधियों व उनके सहयोगियों की इन अवैध आर्थिक संपत्तियों को फ्रीज किए जाने को लेकर जांच की गई.
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मादक पदार्थ तस्कर प्रभुलाल तंवर, पांचूलाल व उसके पुत्र मुकेश मीणा और रामलाल तंवर के साथ-साथ उसके भाई दुर्गाशंकर के नाम पर मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से क्रय की गई संपत्तियों का चिन्हीकरण किया गया. पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित की गई संपत्तियों का राजस्व रिकॉर्ड से मिलान कर आकलन करवाया गया. एसपी ने बताया कि तस्करों प्रभुलाल तंवर, पांचूलाल व उसके पुत्र मुकेश मीणा और रामलाल तंवर व उसके भाई दुर्गाशंकर की करीब एक करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति को मंगलवार को फ्रीज किया गया है. उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त आदेश के बाद मादक पदार्थ तस्करों की चल-अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज किया गया.