यूपी के इस जिले में 4 दिनों तक नहीं होगी संपत्तियों की रजिस्ट्री, जानिए क्या है वजह?

सदर निबंधन कार्यालय के सब रजिस्ट्रार ने बताया, 8 से 11 नवंबर तक नहीं होंगे को बैनामे

रायबरेली उप निबंधक कार्यालय.
रायबरेली उप निबंधक कार्यालय. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 5:51 PM IST

2 Min Read
रायबरेली: जिले में संपत्ति खरीदने वालों को कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा. क्योंकि चार दिनों तक संपत्तियों के बैनामे नहीं होंगे. रायबरेली उप निबंधक कार्यालयों में 8 से 11 नवंबर के बीच संपत्तियों की रजिस्ट्री का काम बंद रहेगा. स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के लिए प्रयुक्त एनआईसी से संचालित मेघराज क्लाउड सर्वर को नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड (एनजीसी) पर स्थानांतरित किया जाना है. इसके चलते यह फैसला लिया गया है.

सदर निबंधन कार्यालय के सब रजिस्ट्रार बृजेश पाठक ने बताया कि चार दिन में सर्वर पर रखरखाव एवं स्थानांतरण का कार्य किया जाना है. उप निबंधक कार्यालयों में इन दिनों सर्वर की एक बड़ी समस्या बनी हुई है. यह पूरे प्रदेश की समस्या है. सर्वर ठीक से काम न करने के चलते रजिस्ट्री का काम भी बाधित होता है. विभागीय अफसरों के साथ ग्राहकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

बृजेश पाठक ने बताया कि यह सर्वर स्थानांतरण के बाद काफी अच्छा हो जाएगा. इसके लिए 8 से 11 नवंबर (शनिवार, रविवार, सोमवार व मंगलवार) तक रजिस्ट्री पूरी तरह बंद रहेगी. उन्होंने कहा कि सर्वर स्थानांतरण प्रक्रिया होने के बाद बैनामा लिखवाने वाले लोगों को जल्द कार्य पूरा होने की सुविधा मिलेगी. रजिस्ट्री के कार्य तेजी से होंगे. इससे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड होने में 20 से 30 मिनट लग जाता था. अब मिनटों में अपलोडिंग का काम होगा, जिससे लोगों का समय बचेगा.

