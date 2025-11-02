ETV Bharat / state

झारखंड में 17 साल बाद शुरू हुई JPSC की प्रमोशन प्रक्रिया, असिस्टेंट प्रोफेसरों में खुशी और असंतोष

झारखंड में सरकारी विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस दिशा में 144 असिस्टेंट प्रोफेसरों के नाम जेपीएससी को भेजे.

JPSC Gate
झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्य गेट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 2, 2025 at 4:09 PM IST

4 Min Read
रांची: झारखंड में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह कदम उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि अब राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर भी विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति सहित प्रशासनिक पदों पर आवेदन करने के पात्र बन गए हैं.

जेपीएससी की इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा राहत 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिली है, जिनका प्रमोशन सालों से लंबित था. रांची विश्वविद्यालय ने इस दिशा में 144 असिस्टेंट प्रोफेसरों के नाम जेपीएससी को भेजे हैं. जानकारी के मुताबिक, पूरे झारखंड में फिलहाल दो प्रोफेसर ऐसे हैं, जो उपकुलपति (VC) पद के लिए आवेदन देने की पात्रता रखते हैं.

झारखंड में JPSC की प्रमोशन प्रक्रिया पर बयान (Etv Bharat)

शिक्षक संघ ने स्वागत किया

शिक्षक संघ ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे विलंब से सही लेकिन सही दिशा में कदम बताया है. झारखंड राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार ने कहा जेपीएससी को यह फैसला बहुत पहले ही लेना चाहिए था, हालांकि देर से आया है लेकिन इससे लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो पाई है. कुछ लोगों को तत्काल फायदा जरूर मिलेगा लेकिन देरी के कारण कई असुविधाएं भी उत्पन्न होगी.

नामों की गड़बड़ियां में कुछ सुधार की जरूरत

उन्होंने आगे बताया कि 2008 के बैच के शिक्षकों के लिए यह फैसला राहत लेकर आया है. प्रमोशन मिलने से उनका प्रोफेसर पद का रास्ता साफ हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि, नामों में कुछ गड़बड़ियां हैं, जिन्हें जेपीएससी को दुरुस्त कर जल्द प्रमोशन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए हालांकि प्रमोशन से ज्यादा बड़ा लाभ किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देरी ने कई मौकों को सीमित कर दिया है. न तो अब कोई नया ओबीसी या प्रोबायसी बन सकेगा. यह प्रक्रिया 2014 में पूरी हो जानी चाहिए थी.

जिनके नाम सीबीआई सूची में उनका क्या होगा?

जबकि रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कंजीब लोचन ने प्रमोशन प्रक्रिया को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा रांची विश्वविद्यालय में ही 40 से अधिक शिक्षकों के मामले अभी भी लंबित हैं. सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिनका नाम सीबीआई जांच सूची में है, उनका क्या होगा? इस पर अभी कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है. जेपीएससी को यह विधिसम्मत रूप से साफ करना होगा ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण रहे.

वास्तविक शिक्षक हुए प्रमोशन के पात्र से वंचित

उन्होंने आगे कहा कि, सूची जिस तरह से जारी की जा रही है, उसमें कई ऐसे शिक्षक वंचित रह गए हैं, जो वास्तविक रूप से प्रमोशन के पात्र थे. इससे असंतोष की स्थिति बनी हुई है. जेपीएससी अगर निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से काम करें तो यह प्रक्रिया सबके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. जेपीएससी की इस देरी से एक ओर जहां असिस्टेंट प्रोफेसरों के बीच राहत का माहौल है. जबकि दूसरी ओर असमानता और पारदर्शिता पर सवाल भी उठ रहे हैं.

17 से 18 साल के बाद शुरू हुई यह प्रक्रिया राज्य के उच्च शिक्षा जगत में एक नया अध्याय तो खोल रही है लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं. अब देखना यह होगा कि जेपीएससी इस प्रक्रिया को कितनी पारदर्शिता और तेजी से पूरा करती है.

