यूपी के वरिष्ठ IAS अफसरों का प्रमोशन; प्रमुख सचिव बने अपर मुख्य सचिव, जानिए लिस्ट में कौन-कौन शामिल?
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात तीन आईएएस अधिकारियों का प्रमुख सचिव के पद प्रमोशन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : January 12, 2026 at 5:27 PM IST
लखनऊः उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सोमवार को बड़ा बदलाव हुआ है. प्रमुख सचिव स्तर के 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव (ACS) पद पर प्रोन्नत किया गया है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन अनुभवी अधिकारियों की उत्कृष्ट सेवाओं और योगदान को मान्यता देते हुए यह महत्वपूर्ण पदोन्नति प्रदान की है. प्रोन्नत होने वाले पांच प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं.
आईएएस संजय प्रसाद: मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत और मुख्यमंत्री के निकटतम अधिकारियों में से एक माने जाते हैं. इनके पास गृह और सूचना जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी हैं. नागरिक उद्द्यान्न की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं.
आईएएस आशीष कुमार गोयलः राज्य प्रशासन में वरिष्ठ पदों पर अपनी मजबूत प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं. आशीष गोयल इस समय पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के पसंदीदा अधिकारियों में से एक है.
आईएएस अमृत अभिजातः हाल ही में पर्यटन, संस्कृति और अन्य विभागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, जहां उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन विकास पर फोकस किया.
आईएएस आर. रमेश कुमारः विभिन्न विभागों में दीर्घकालिक अनुभव के साथ प्रशासनिक सुधारों में योगदान दिया है.
आईएएस मुकेश कुमार मेश्रामः पर्यटन और पशुपालन जैसे विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने नीतिगत बदलावों को प्रभावी ढंग से लागू किया.