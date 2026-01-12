ETV Bharat / state

यूपी के वरिष्ठ IAS अफसरों का प्रमोशन; प्रमुख सचिव बने अपर मुख्य सचिव, जानिए लिस्ट में कौन-कौन शामिल?

आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन. ( symbolic )