बिहार में 10 IAS अधिकारियों का प्रमोशन, अपर सचिव बने 9 DM
Bihar IAS Officers: बिहार में 10 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है. 9 डीएम को अपर सचिव में प्रोन्नति मिली है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 13, 2026 at 8:42 AM IST
पटना: बिहार सरकार ने एक बार फिर आईएएस अधिकारियों को प्रोन्नति दी है. नौ जिलों के डीएम को अपर सचिव बनाया गया है. इसके अलावे माध्यमिक शिक्षा के निदेशक नितिन सिंह को भी अपर सचिव स्तर के ग्रेड में प्रमोशन मिला है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
10 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन
2 दिन पहले ही 2014 बैच के 34 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया था, जिसमें से दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव के ग्रेड में प्रमोशन दिया गया था. अब एक बार फिर से 10 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है.
9 डीएम को अपर सचिव में मिला प्रोन्नति
जिन नौ जिलाधिकारियों को प्रमोशन मिला है, उसमें कटिहार के डीएम आशुतोष द्विवेदी, शिवहर के डीएम प्रतिभा रानी, सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव, अररिया के डीएम विनोद दूहन, मधेपुरा के डीएम अभिषेक रंजन, शेखपुरा के डीएम शेखर आनंद, अरवल के डीएम अमृता बैंस, बक्सर की डीएम साहिला और मुंगेर के डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर शामिल हैं. सभी को अपर सचिव के ग्रेड में प्रमोशन दिया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी की गई. 1 जनवरी 2027 के प्रभाव से वेतनमान लेवल 12,78800 से 209200 का लाभ मिलेगा. सभी आईएएस अधिकारी 2018 बैच के हैं. आईएएस अधिकारियों को टाइम बॉन्ड के अनुसार ही प्रमोशन मिलता है लेकिन छठ से पहले सभी अधिकारियों को बिहार सरकार के तरफ से यह बड़ी खुशखबरी मिली है.
तीन दिन पहले भी मिली थी पदोन्नति
10 नवंबर को भी 30 से अधिक आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला था. जिनमें दो अपर मुख्य सचिव भी शामिल थे. पटना के नगर आयुक्त को भी पदोन्नति मिली है.
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