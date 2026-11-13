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बिहार में 10 IAS अधिकारियों का प्रमोशन, अपर सचिव बने 9 DM

बिहार में आईएएस का प्रमोशन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार सरकार ने एक बार फिर आईएएस अधिकारियों को प्रोन्नति दी है. नौ जिलों के डीएम को अपर सचिव बनाया गया है. इसके अलावे माध्यमिक शिक्षा के निदेशक नितिन सिंह को भी अपर सचिव स्तर के ग्रेड में प्रमोशन मिला है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.

10 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन

2 दिन पहले ही 2014 बैच के 34 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया था, जिसमें से दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव के ग्रेड में प्रमोशन दिया गया था. अब एक बार फिर से 10 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है.

9 डीएम को अपर सचिव में मिला प्रोन्नति

जिन नौ जिलाधिकारियों को प्रमोशन मिला है, उसमें कटिहार के डीएम आशुतोष द्विवेदी, शिवहर के डीएम प्रतिभा रानी, सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव, अररिया के डीएम विनोद दूहन, मधेपुरा के डीएम अभिषेक रंजन, शेखपुरा के डीएम शेखर आनंद, अरवल के डीएम अमृता बैंस, बक्सर की डीएम साहिला और मुंगेर के डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर शामिल हैं. सभी को अपर सचिव के ग्रेड में प्रमोशन दिया गया है.