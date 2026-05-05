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दिल्ली: मेट्रो में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा, अब ‘प्लेटफॉर्म स्क्रीनिंग डोर' बनाएगा DMRC

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, मेट्रो ट्रैक पर कूदकर जान देने व प्रयास के मामले लगातार चिंता बढ़ा रही है. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (मेट्रो) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में 17, वर्ष 2024 में 19, वर्ष 2025 में 17 और वर्ष 2026 में 31 मार्च तक 6 मामलों में लोगों ने मेट्रो ट्रैक पर कूदकर जान दी या प्रयास किया. इसी बीच डीएमआरसी ने अब प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर (PSD) को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है.

मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी PSD की पहल

DMRC ने ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (EOI) जारी कर भारतीय कंपनियों को प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर सिस्टम विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है. इसके अनुसार ‘हाफ हाइट’ और ‘फुल हाइट’ PSD सिस्टम का डिजाइन, निर्माण, इंस्टॉलेशन व टेस्टिंग भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर किया जाएगा. EOI के मुताबिक, इस परियोजना का उद्देश्य भारत में ही इस तकनीक का विकास करना है, जिससे भविष्य में इसे अन्य शहरों और विदेशों में भी निर्यात किया जा सके. डीएमआरसी और चयनित कंपनियों के बीच समझौता (MoU) और आगे ‘टीमिंग एग्रीमेंट’ भी किया जाएगा.

75 प्रतिशत लोकल कंटेंट अनिवार्य

इस परियोजना की सबसे अहम शर्त ये है कि प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर के निर्माण में कम से कम 75 प्रतिशत सामग्री भारत में ही तैयार की जाएगी यानी विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होगी. साथ ही देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा. इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड व तकनीक के बौद्धिक संपदा अधिकार डीएमआरसी और संबंधित कंपनी के पास संयुक्त रूप से होंगे.

सुरक्षा के लिहाज से क्यों जरूरी पीएसडी ?

प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर (पीएसडी) मेट्रो प्लेटफॉर्म व ट्रैक के बीच एक मजबूत बैरियर का काम करते हैं. इससे दुर्घटनाएं कम होती हैं. डीएमआरसी के अनुसार, इन दरवाजों को मौजूदा सिग्नलिंग सिस्टम (जैसे अल्स्टॉम और बॉम्बार्डियर) के साथ पूरी तरह सिंक्रोनाइज किया जाएगा, जिससे ट्रेन के आने-जाने के साथ ही दरवाजे खुलें और बंद हों.

कहां-कहां लगे हैं प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर