दिल्ली: मेट्रो में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा, अब ‘प्लेटफॉर्म स्क्रीनिंग डोर' बनाएगा DMRC
डीएमआरसी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर विकसित करेगा.
Published : May 5, 2026 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, मेट्रो ट्रैक पर कूदकर जान देने व प्रयास के मामले लगातार चिंता बढ़ा रही है. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (मेट्रो) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में 17, वर्ष 2024 में 19, वर्ष 2025 में 17 और वर्ष 2026 में 31 मार्च तक 6 मामलों में लोगों ने मेट्रो ट्रैक पर कूदकर जान दी या प्रयास किया. इसी बीच डीएमआरसी ने अब प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर (PSD) को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है.
मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी PSD की पहल
DMRC ने ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (EOI) जारी कर भारतीय कंपनियों को प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर सिस्टम विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है. इसके अनुसार ‘हाफ हाइट’ और ‘फुल हाइट’ PSD सिस्टम का डिजाइन, निर्माण, इंस्टॉलेशन व टेस्टिंग भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर किया जाएगा. EOI के मुताबिक, इस परियोजना का उद्देश्य भारत में ही इस तकनीक का विकास करना है, जिससे भविष्य में इसे अन्य शहरों और विदेशों में भी निर्यात किया जा सके. डीएमआरसी और चयनित कंपनियों के बीच समझौता (MoU) और आगे ‘टीमिंग एग्रीमेंट’ भी किया जाएगा.
75 प्रतिशत लोकल कंटेंट अनिवार्य
इस परियोजना की सबसे अहम शर्त ये है कि प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर के निर्माण में कम से कम 75 प्रतिशत सामग्री भारत में ही तैयार की जाएगी यानी विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होगी. साथ ही देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा. इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड व तकनीक के बौद्धिक संपदा अधिकार डीएमआरसी और संबंधित कंपनी के पास संयुक्त रूप से होंगे.
सुरक्षा के लिहाज से क्यों जरूरी पीएसडी ?
प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर (पीएसडी) मेट्रो प्लेटफॉर्म व ट्रैक के बीच एक मजबूत बैरियर का काम करते हैं. इससे दुर्घटनाएं कम होती हैं. डीएमआरसी के अनुसार, इन दरवाजों को मौजूदा सिग्नलिंग सिस्टम (जैसे अल्स्टॉम और बॉम्बार्डियर) के साथ पूरी तरह सिंक्रोनाइज किया जाएगा, जिससे ट्रेन के आने-जाने के साथ ही दरवाजे खुलें और बंद हों.
कहां-कहां लगे हैं प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर
- दिल्ली मेट्रो में फिलहाल प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर मुख्य रूप से व्यस्त व हाई-फुटफॉल लाइनों पर लगाए गए हैं.
- येलो लाइन (समयपुर बदली–हुडा सिटी सेंटर) के कई प्रमुख भूमिगत स्टेशनों पर पीएसडी लगे हैं.
- मैजेंटा लाइन (जनकपुरी वेस्ट–बोटैनिकल गार्डन) के लगभग सभी स्टेशनों पर ये डोर लगे हैं.
- पिंक लाइन (मजलिस पार्क–शिव विहार) के चुनिंदा स्टेशनों पर लगे हैं.
- एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लगभग सभी स्टेशनों पर डोर लगे हैं.
- अभी दिल्ली मेट्रो के करीब 70-80 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए जा चुके हैं.
आगे कितने स्टेशनों पर लगेंगे पीएसडी
डीएमआरसी के 416 किलोमीटर लंबे नेटवर्क व 303 स्टेशनों को देखते हुए अभी भी बड़ी संख्या में स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीनिंग डोर लगना बाकी है. DMRC के मुताबिक, आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से करीब 150 से अधिक अतिरिक्त स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाने की योजना है. अभी राजीव चौक जैसे भीड़भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन पर ये डोर नहीं लगे हैं. नई स्वदेशी तकनीक के जरिए लागत कम होगी. इससे अधिक से अधिक स्टेशनों पर तेजी से प्लेटफॉर्म स्क्रीनिंग डोर लगाने का काम तेजी से हो पाएगा.
कड़े मानकों के साथ चयन प्रक्रिया
EOI के अनुसार, केवल वही भारतीय कंपनियां आवेदन कर सकती हैं जिनके पास प्लेटफॉर्म स्क्रीनिंग डोर सिस्टम का कार्यशील प्रोटोटाइप मौजूद हो. साथ ही कंपनी का वित्तीय रूप से मजबूत होना, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या आपराधिक गतिविधि में शामिल न होना व ब्लैकलिस्टेड न होना जरूरी है. कंपनियों को डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन व सिग्नलिंग इंटीग्रेशन तक की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी. इसके लिए करीब 4 महीने डिजाइन और 2 महीने इंस्टॉलेशन व टेस्टिंग का समय निर्धारित किया गया है.
प्लेटफॉर्म स्क्रीनिंग डोर निर्यात की भी तैयारी
डीएमआरसी इस तकनीक को सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखना चाहता है. योजना है कि स्वदेशी PSD सिस्टम को अन्य भारतीय शहरों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी उतारा जाए. इससे भारत मेट्रो तकनीक के क्षेत्र में एक मजबूत निर्यातक के रूप में उभर सकता है. दिल्ली मेट्रो में बढ़ते दुर्घटनाओं के मामलों के बीच प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर का विस्तार समय की मांग बन चुका है. डीएमआरसी की स्वदेशी पहल इस दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम साबित हो सकती है.
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