प्रमोट होकर एसएसपी बने अजय गणपति ने संभाली ऊधम सिंह नगर जिले की कमान, बताई प्राथमिकता

चार्ज लेने के बाद अपने मातहतों के साथ मीटिंग करते एसएसपी अजय गणपति ( Photo courtesy: Udham Singh Nagar Police )

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिले को नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Senior Superintendent of Police) के रूप में अजय गणपति मिले हैं. कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और नशा तस्करी पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं. मंगलवार को पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी कार्ययोजना साझा की. ऊधम सिंह नगर का एसएसपी बनने के बाद मीडिया से मिले अजय गणपति: प्रदेश सरकार द्वारा 13 फरवरी को कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे. इसी क्रम में चंपावत जिले में बतौर पुलिस अधीक्षक तैनात रहे अजय गणपति को प्रमोशन देकर जनपद ऊधम सिंह नगर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया. 15 फरवरी को कार्यभार संभालने के बाद एसएसपी अजय गणपति मंगलवार को पहली बार मीडिया से रूबरू हुए और जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी प्राथमिकताएं गिनाईं.