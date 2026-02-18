प्रमोट होकर एसएसपी बने अजय गणपति ने संभाली ऊधम सिंह नगर जिले की कमान, बताई प्राथमिकता
अजय गणपति इससे पहले चंपावत जिले के एसपी थे, गणपति ने मणिकांत मिश्रा की जगह ऊधम सिंह नगर जिला पुलिस की कमान संभाली है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 18, 2026 at 1:27 PM IST
रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिले को नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Senior Superintendent of Police) के रूप में अजय गणपति मिले हैं. कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और नशा तस्करी पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं. मंगलवार को पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी कार्ययोजना साझा की.
ऊधम सिंह नगर का एसएसपी बनने के बाद मीडिया से मिले अजय गणपति: प्रदेश सरकार द्वारा 13 फरवरी को कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे. इसी क्रम में चंपावत जिले में बतौर पुलिस अधीक्षक तैनात रहे अजय गणपति को प्रमोशन देकर जनपद ऊधम सिंह नगर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया. 15 फरवरी को कार्यभार संभालने के बाद एसएसपी अजय गणपति मंगलवार को पहली बार मीडिया से रूबरू हुए और जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी प्राथमिकताएं गिनाईं.
नवनियुक्त एसएसपी ऊधमसिंहनगर अजय गणपति ने संभाली कमान; जनपद के अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी कर स्पष्ट की प्राथमिकताएं— Udham Singh Nagar Police Uttarakhand (@UdhamSNagarPol) February 17, 2026
➡️ जनसुनवाई एवं पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग पर दिया जोर ।
➡️ पुलिस को किसी भी सूचना पर त्वरित रिस्पॉन्स एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु भी दिए गए कड़े निर्देश pic.twitter.com/DPk4ZKoZkz
अजय गणपति ने बताई अपनी प्राथमिकता: एसएसपी अजय गणपति ने कहा कि जिले के सभी थाना और चौकियों में आने वाले प्रत्येक फरियादी की शिकायत पर समयबद्ध और प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता को न्याय दिलाना पुलिस की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
महिला अपराध रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता: महिला अपराधों पर रोक को लेकर भी उन्होंने कड़ा रुख अपनाने की बात कही. उनका कहना था कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में विशेष अभियान चलाए जाएंगे. साथ ही जिले में फैल रहे अवैध नशे के कारोबार की कमर तोड़ने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. एसएसपी ने यह भी बताया कि-
ऊधम सिंह नगर में बढ़ते साइबर क्राइम और ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं. साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए तकनीकी संसाधनों को मजबूत किया जाएगा, जबकि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे.
-अजय गणपति, एसएसपी, ऊधम सिंह नगर-
एक महीने के अंदर करेंगे ये काम: नए एसएसपी ने कहा कि अगले एक माह के भीतर वे जिले के सभी थाना और पुलिस चौकियों का विशेष भ्रमण करेंगे, ताकि स्थानीय चुनौतियों को समझकर प्रभावी रणनीति बनाई जा सके. नए एसएसपी की इस सक्रियता से जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है.
