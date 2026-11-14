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Special: हेमंत सरकार 2.0 के पूरे होने वाले हैं दो साल, जानें, कितने वाले हुए पूरे और कितना अधूरे

रांची: झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की 2.0 सरकार अपने कार्यकाल के दो वर्ष इसी महीने में पूरा करने वाली है.

2019 से 2024 तक महागठबंधन की सरकार सफलता पूर्वक चलाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल 2024 में सीपीआई माले को साथ लेकर जनता के बीच गयी थी. उस समय राजद ने तो कोई घोषणापत्र औपचारिक रूप से जारी नहीं किया था लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने दस्तावेज के रूप में चुनावी घोषणापत्र जारी कर जनता से कई आकर्षक वादें किये थे.

जनता का वोट पाकर महागठबंधन राज्य में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी तो नई सरकार इन वादों को पूरा करेगी. अब जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है तो राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा के नेता-कार्यकर्ता कांग्रेस-झामुमो को उन वादों को याद दिला रहे जो बेहद लोक-लुभावन थे और आज तक वह पूरे नहीं हुए हैं.

450₹ का सिलेंडर कब से मिलेगा, किसानों को धान का 3200₹ कब से- भाजपा

झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा कहते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में झामुमो-कांग्रेस ने मंईयां सम्मान योजना के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर ठगने का काम किया है. भाजपा नेता ने कहा कि झामुमो-कांग्रेस के मेनिफेस्टो को उठाकर देख लिजिए, न राज्यवासियों को 450₹ में एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है और न ही अन्नदाता किसानों को धान का MSP 3200₹ हुआ है. उन्होंने कहा कि 2019 विधानसभा चुनाव में इन्होंने राज्य में पलामू, हजारीबाग और चाईबासा को भी उपराजधानी बनाने का वादा किया था वह भी आज तक पूरा नहीं हुआ.

भाजपा, झामुमो और कांग्रेस के नेताओं के बयान (ETV Bharat)

भाजपा और केंद्र सरकार के वादे पर भी दे जवाब- झामुमो

झारखंड विधानसभा चुनाव- 2024 में 43 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने 2024 में बेहद सादगी के साथ अपने आवास से ही चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया था. उस 22 पन्नों के घोषणा पत्र के कवर पेज पर "एक ही नारा, हेमंत दोबारा" का स्लोगन छपा है और इसे जनता का अधिकार पत्र का नाम दिया गया था.

झामुमो के इस अधिकार पत्र में पहले दो पेज पर शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का संदेश छपा है. वहीं अंदर में नौ मुख्य विन्दुओं (झारखंड एवं झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार, कृषि-किसान और खेतिहर मजदूर, शिक्षा एवं रोजगार, महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहर एवं पर्यटन, राज्य कर्मी-अनुबंधकर्मी और खेलकूद) के शीर्षक से उन योजनाओं का जिक्र किया गया है जो झामुमो दोबारा सत्ता पाने के बाद पूरा करेगी.

अब जब राज्य में हेमन्त सरकार 2.0 के दो साल पूरे होने वाले हैं और राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा उन वादों को याद दिला रही है. झारखंड मुक्ति मोर्चा का जवाब है कि कई वादें हमारी सरकार ने पूरे किए हैं. जिसमें मंईयां सम्मान योजना की राशि 1000₹ से बढ़ाकर 2500₹ करना, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत जैसे कई वादें हैं. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय कहते हैं कि हम पर जनता से किये वादें पूरे नहीं करने का आरोप लगाने वाले लोग यह बताएं कि 2014 से अब तक केंद्र की सरकार ने कौन-कौन से वादें पूरे किए हैं?

मनोज पांडेय कहते हैं कि हम तो जनता से किए हर वादे को पूरा करना चाहते हैं लेकिन उसमें बाधा केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा डाला जाता है. हमारे हक की राशि रोकी जाती है वहीं MMDR जैसे कानून में संशोधन कर झारखंड को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है ताकी राज्य में जनकल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने ने परेशानी हो.

केंद्र का झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार, इसलिए वादे नहीं कर पा रहे पूरा- झारखंड कांग्रेस

वर्ष 2024 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पार्टी घोषणापत्र में 24 प्रमुख संकल्प के साथ "सात वादे-पक्के इरादे" के साथ 'भरोसा बरकरार फिर से गठबंधन सरकार' का नारा दिया था. अब कांग्रेस दो वर्षों से राज्य में चल रही गठबंधन सरकार में है, ऐसे में ऐसे कांग्रेस के कई वादे ऐसे हैं जिसे पूरा होने का इंतजार है.

कांग्रेस मेनिफेस्टो कमेटी 2024 के सदस्य रहे वरिष्ठ नेता जगदीश साहू इसके लिए भाजपा को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं. जगदीश साहू कहते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार ओबीसी और आदिवासी विरोधी है. इसलिए झारखंड विधानसभा से दो-दो बार ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% करने और अलग सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने के बाद भी बीजेपी की सरकार ने चुप्पी साध रखी है. हम 450₹ में गैस सिलेंडर देना चाहते हैं तो केंद्र की सरकार ने हमारे हक का 14000 करोड़ रुपया MMDR कानून में संशोधन कर रोक दिया है. फिर भी हम अपने सामर्थ्य से राज्य में मंईयाँ सम्मान योजना चला रहे हैं.

झामुमो ने जनता से क्या-क्या किये थे मुख्य चुनावी वादे और दो साल में उन वादों की क्या है स्थिति

झामुमो के चुनावी वादे (ETV Bharat)

1932 खतियान को फिर से घोषणा पत्र में जगह

झामुमो ने जनता के अधिकार पत्र में झारखंड एवं झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार के तहत 1932 खतियान लागू करने, ओबीसी को 27%, अनुसूचित जनजाति को 28% और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण और सहारा इंडिया के निवेशकों की लड़ाई लड़ने का वादा.

अभियुक्ति:- झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया.

किसानों को 0% ब्याज पर ऋण का वादा

झामुमो ने अपने चुनावी अधिकार पत्र में राज्य के किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज देने, न्यूनतम मजदूरी 350₹ प्रति दिन करने, कृषि यंत्र बैंक की स्थापना, 05 लाख एकड़ में फलदार वृक्ष लगाने, 100 किसान पाठशाला की स्थापना, 10 हजार करोड़ की राशि से लिफ्ट इरिगेशन योजना शुरू करने का वादा किया गया.

अभियुक्ति:- आंशिक वादे पूरे हुए, 60 के करीब किसान पाठशाला खुले, लिफ्ट इरिगेशन योजना बनीं.

500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का वादा

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने और पंचायत स्तर पर 4500 आदर्श विद्यालय खोलने का वादा किया था. वहीं 10 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने का वादा किया गया है. इस योजना के तहत 15 लाख तक की मदद मिल सकेगी. एक बार फिर झामुमो ने राज्य की जनता से KG से PG तक की पढ़ाई निशुल्क करने का वादा किया गया था. वहीं प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने का वादा किया गया है.

अभियुक्ति- दो वर्षों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुली लेकिन 500 की संख्या में नहीं, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से 10 वीं के छात्र नहीं जुड़े. KG से PG की पढ़ाई नहीं हुई निशुल्क, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का वादा भी अबतक अधूरा है.

महिलाओं के अधिकार