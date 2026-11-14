Special: हेमंत सरकार 2.0 के पूरे होने वाले हैं दो साल, जानें, कितने वाले हुए पूरे और कितना अधूरे
झारखंड में हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल में जनता से किए कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 14, 2026 at 7:35 AM IST
रांची: झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की 2.0 सरकार अपने कार्यकाल के दो वर्ष इसी महीने में पूरा करने वाली है.
2019 से 2024 तक महागठबंधन की सरकार सफलता पूर्वक चलाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल 2024 में सीपीआई माले को साथ लेकर जनता के बीच गयी थी. उस समय राजद ने तो कोई घोषणापत्र औपचारिक रूप से जारी नहीं किया था लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने दस्तावेज के रूप में चुनावी घोषणापत्र जारी कर जनता से कई आकर्षक वादें किये थे.
जनता का वोट पाकर महागठबंधन राज्य में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी तो नई सरकार इन वादों को पूरा करेगी. अब जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है तो राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा के नेता-कार्यकर्ता कांग्रेस-झामुमो को उन वादों को याद दिला रहे जो बेहद लोक-लुभावन थे और आज तक वह पूरे नहीं हुए हैं.
450₹ का सिलेंडर कब से मिलेगा, किसानों को धान का 3200₹ कब से- भाजपा
झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा कहते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में झामुमो-कांग्रेस ने मंईयां सम्मान योजना के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर ठगने का काम किया है. भाजपा नेता ने कहा कि झामुमो-कांग्रेस के मेनिफेस्टो को उठाकर देख लिजिए, न राज्यवासियों को 450₹ में एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है और न ही अन्नदाता किसानों को धान का MSP 3200₹ हुआ है. उन्होंने कहा कि 2019 विधानसभा चुनाव में इन्होंने राज्य में पलामू, हजारीबाग और चाईबासा को भी उपराजधानी बनाने का वादा किया था वह भी आज तक पूरा नहीं हुआ.
भाजपा और केंद्र सरकार के वादे पर भी दे जवाब- झामुमो
झारखंड विधानसभा चुनाव- 2024 में 43 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने 2024 में बेहद सादगी के साथ अपने आवास से ही चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया था. उस 22 पन्नों के घोषणा पत्र के कवर पेज पर "एक ही नारा, हेमंत दोबारा" का स्लोगन छपा है और इसे जनता का अधिकार पत्र का नाम दिया गया था.
झामुमो के इस अधिकार पत्र में पहले दो पेज पर शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का संदेश छपा है. वहीं अंदर में नौ मुख्य विन्दुओं (झारखंड एवं झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार, कृषि-किसान और खेतिहर मजदूर, शिक्षा एवं रोजगार, महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहर एवं पर्यटन, राज्य कर्मी-अनुबंधकर्मी और खेलकूद) के शीर्षक से उन योजनाओं का जिक्र किया गया है जो झामुमो दोबारा सत्ता पाने के बाद पूरा करेगी.
अब जब राज्य में हेमन्त सरकार 2.0 के दो साल पूरे होने वाले हैं और राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा उन वादों को याद दिला रही है. झारखंड मुक्ति मोर्चा का जवाब है कि कई वादें हमारी सरकार ने पूरे किए हैं. जिसमें मंईयां सम्मान योजना की राशि 1000₹ से बढ़ाकर 2500₹ करना, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत जैसे कई वादें हैं. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय कहते हैं कि हम पर जनता से किये वादें पूरे नहीं करने का आरोप लगाने वाले लोग यह बताएं कि 2014 से अब तक केंद्र की सरकार ने कौन-कौन से वादें पूरे किए हैं?
मनोज पांडेय कहते हैं कि हम तो जनता से किए हर वादे को पूरा करना चाहते हैं लेकिन उसमें बाधा केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा डाला जाता है. हमारे हक की राशि रोकी जाती है वहीं MMDR जैसे कानून में संशोधन कर झारखंड को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है ताकी राज्य में जनकल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने ने परेशानी हो.
केंद्र का झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार, इसलिए वादे नहीं कर पा रहे पूरा- झारखंड कांग्रेस
वर्ष 2024 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पार्टी घोषणापत्र में 24 प्रमुख संकल्प के साथ "सात वादे-पक्के इरादे" के साथ 'भरोसा बरकरार फिर से गठबंधन सरकार' का नारा दिया था. अब कांग्रेस दो वर्षों से राज्य में चल रही गठबंधन सरकार में है, ऐसे में ऐसे कांग्रेस के कई वादे ऐसे हैं जिसे पूरा होने का इंतजार है.
कांग्रेस मेनिफेस्टो कमेटी 2024 के सदस्य रहे वरिष्ठ नेता जगदीश साहू इसके लिए भाजपा को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं. जगदीश साहू कहते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार ओबीसी और आदिवासी विरोधी है. इसलिए झारखंड विधानसभा से दो-दो बार ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% करने और अलग सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने के बाद भी बीजेपी की सरकार ने चुप्पी साध रखी है. हम 450₹ में गैस सिलेंडर देना चाहते हैं तो केंद्र की सरकार ने हमारे हक का 14000 करोड़ रुपया MMDR कानून में संशोधन कर रोक दिया है. फिर भी हम अपने सामर्थ्य से राज्य में मंईयाँ सम्मान योजना चला रहे हैं.
झामुमो ने जनता से क्या-क्या किये थे मुख्य चुनावी वादे और दो साल में उन वादों की क्या है स्थिति
1932 खतियान को फिर से घोषणा पत्र में जगह
झामुमो ने जनता के अधिकार पत्र में झारखंड एवं झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार के तहत 1932 खतियान लागू करने, ओबीसी को 27%, अनुसूचित जनजाति को 28% और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण और सहारा इंडिया के निवेशकों की लड़ाई लड़ने का वादा.
- अभियुक्ति:- झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया.
किसानों को 0% ब्याज पर ऋण का वादा
झामुमो ने अपने चुनावी अधिकार पत्र में राज्य के किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज देने, न्यूनतम मजदूरी 350₹ प्रति दिन करने, कृषि यंत्र बैंक की स्थापना, 05 लाख एकड़ में फलदार वृक्ष लगाने, 100 किसान पाठशाला की स्थापना, 10 हजार करोड़ की राशि से लिफ्ट इरिगेशन योजना शुरू करने का वादा किया गया.
- अभियुक्ति:- आंशिक वादे पूरे हुए, 60 के करीब किसान पाठशाला खुले, लिफ्ट इरिगेशन योजना बनीं.
500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का वादा
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने और पंचायत स्तर पर 4500 आदर्श विद्यालय खोलने का वादा किया था. वहीं 10 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने का वादा किया गया है. इस योजना के तहत 15 लाख तक की मदद मिल सकेगी. एक बार फिर झामुमो ने राज्य की जनता से KG से PG तक की पढ़ाई निशुल्क करने का वादा किया गया था. वहीं प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने का वादा किया गया है.
- अभियुक्ति- दो वर्षों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुली लेकिन 500 की संख्या में नहीं, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से 10 वीं के छात्र नहीं जुड़े. KG से PG की पढ़ाई नहीं हुई निशुल्क, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का वादा भी अबतक अधूरा है.
महिलाओं के अधिकार
झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र (अधिकार पत्र) में दिसंबर से महिलाओं को 2500₹ प्रति माह देने, सभी तरह की नियुक्तियों में 33% महिलाओं को आरक्षण, हर अनुमंडल में महिला कॉलेज, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को लाभ पहुंचाने की योजना, प्रत्येक ग्राम संगठन को 0% ब्याज पर 15-15 लाख तक का ऋण देने का वादा किया.
- अभियुक्ति:- मंईयां सम्मान योजना की राशि बढ़कर 2500₹ प्रतिमाह हुई, बाकी वादों को पूरा होने का इंतजार.
15 लाख तक की निशुल्क इलाज की अबुआ स्वास्थ्य योजना का वादा
झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जरूरतमंदों के लिए 15 लाख तक के निशुल्क इलाज की योजना अबुआ स्वास्थ्य योजना, 05 हजार परिवार पर 01 एंबुलेंस, 50 लाख पोषण वाटिका निर्माण, राज्य में 100 नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर्स और दवा की सुनिश्चित करने का वादा किया.
- अभियुक्ति:- राज्य में 15 लाख तक के इलाज वाली अबुआ स्वास्थ्य योजना शुरू, एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने का मामला प्रक्रियाधीन, पोषण वाटिका बनाने का काम जारी.
05 की जगह 07 किलो प्रति माह चावल, 02 किलो दाल का वादा
झामुमो ने सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा के तहत राज्य के जरूरतमंद परिवारों के लिए अब 07 किलो चावल और दो किलो दाल हर महीने उपलब्ध कराने का वादा किया था. साथ ही हर जरूरतमंद परिवार को हर वर्ष 01 लाख की आय सुनिश्चित करने, 450 ₹ में गैस सिलेंडर, वृद्ध, दिव्यांग जनों, विधवाओं के लिए 2500 हर महीने पेंशन, 1000 अंबेडकर कैंटीन, आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा या फल की उपलब्धता और 25 लाख अबुआ आवास का वादा किया.
- अभियुक्ति:- पीडीएस से प्रति व्यक्ति 07 किलो अनाज नहीं मिल रहा है,02 किलो अनाज भी नहीं मिल रहा. वृद्ध, दिव्यांग जनों, विधवाओं को अब भी 1000₹ हर महीने पेंशन, अबुआ आवास की संख्या बेहद कम.
छोटे और मंझौले व्यापारियों का ऋण माफ, सभी जिला मुख्यालयों में रिंग रोड/बाईपास का वादा
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनावी अधिकार पत्र में राज्य के छोटे और मंझौले स्तर के बिजनेसमैन का कर्ज माफ करने, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण, दवा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, लेदर से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने, सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाने, वर्षों पूर्व बिना नक्शा के बनाये गए आवासों का नक्शा पास करने, हर जिले में 25 से 100 मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाने सहित कई वादे किए.
- अभियुक्ति:- इन वादों को पूरा होने का इंतजार.
ओल्ड पेंशन स्कीम को सुरक्षित रखते हुए NPS का पैसा लाने की होगी कोशिश
झामुमो ने राज्य कर्मियों के ओल्ड पेंशन स्कीम को सुरक्षित रखते हुए उनके NPS के पैसा केंद्र से वापस लाने की कोशिश करेगा, शिक्षकों को MACP का लाभ दिया जाएगा, अनुबंधकर्मी को भी EPF का लाभ देने, जनसेवकों के खाली पड़े पदों को भरने, पुलिसकर्मियों के विभिन्न तरह के भत्तों में बढ़ोतरी का वादा किया. वहीं खेलकूद में झारखंड अव्वल रहे इसके लिए पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है. राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति, पंचायत स्तर पर खेल मैदान और प्रखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण, राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना सहित कई वादे किए गए.
- अभियुक्ति- राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू, बाकी वादों को पूरा होने का इंतजार.
एक नजर डाले 2024 में कांग्रेस के किए सात वादे-पक्के इरादे की स्थिति पर
1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति, सरना धर्मकोड को लागू करवाने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा संस्कृति के संरक्षण को संकल्पित.
- अभियुक्ति:- झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित
दिसंबर 2024 में मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत ₹2500 की सम्मान राशि दी जाएगी.
- अभियुक्ति:- यह योजना शुरू होने के बाद से जारी
महागठबंधन की सरकार बनने पर अनुसूचित जनजाति को 28%, अनुसूचित जाति को 12%, ओबीसी को 27% एवं अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए संकल्पित साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन की जाएगी.
- अभियुक्ति- अलग ओबीसी मंत्रालय के गठन से पीछे हटी सरकार, ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ा.
सरकार बनने पर राशन कार्ड वितरण के तहत प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा वहीं गैस सिलेंडर राज के हर गरीब परिवार को 450 रुपए में दिया जाएगा.
- अभियुक्ति- अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ.
झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. 15 लाख रुपया तक के पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा.
- अभियुक्तिः- युवाओं को आज भी सरकार में शामिल कांग्रेस से इस महत्वपूर्ण वादे के पूरा करने का है इंतजार. पारिवारिक बीमा का भी लंबा होता इंतजार.
राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा.
- अभियुक्ति:- सभी जिला मुख्यालयों में मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज और 500-500 एकड़ औद्योगिक पार्क का इंतजार.
धान के एसपी को ₹2400 से बढ़कर ₹3200 करने के साथ-साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में भी 50% तक की वृद्धि की जाएगी.
- अभियुक्ति:- किसानों को धान के MSP 3200₹ प्रति क्विंटल का इंतजार.
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