ETV Bharat / state

मेयर बनने के लिए वोटर्स से वादे कर रहे राजनीतिक पार्टी समर्थित प्रत्याशी! जानिए इनके मेनिफेस्टो की मुख्य बातें

रांची: शहर की सरकार चुनने के लिए 23 फरवरी को झारखंड के 48 शहरी निकाय क्षेत्र में मतदान होना है. लिहाजा चुनाव मैदान में उतरें प्रत्याशी, वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वादों की झड़ी लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं.

रांची मेयर चुनाव को लेकर मैदान में उतरी कांग्रेस, भाजपा या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार हो. सभी वोटरों से एक से बढ़कर एक वादा कर रहे हैं. कोई रांची की गलियों की सड़कों को स्मार्ट सड़क बनाने का वादा कर रही हैं. वहीं कोई रांची को पेयजल संकट से मुक्त शहर बनाने का दावा कर रहा है. किसी के चुनावी वादे में तो बाकायदा फ्लाई ओवर बनाने तक की घोषणा की गई है.

सीसीटीवी से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी- रौशनी खलखो

सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली भाजपा समर्थित मेयर उम्मीदवार रौशनी खलखो कहती हैं कि जब वह रांची की मेयर बनेंगी तो निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सभी वार्ड की सड़कें स्मार्ट सड़क में तब्दील करेंगी. इसका फायदा शहरवासियों को यह होगा कि हर काम के लिए बार-बार सड़क को खोदने से होने वाली परेशानी नहीं होगी. इसके साथ साथ हर वार्ड में उनका एक कार्यालय होगा ताकि वार्ड के लोगों को अपने सामान्य कामों के लिए निगम कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े.

रौशनी खलखो ने कहा कि हर गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की व्यवस्था के साथ साथ स्मार्ट डस्टबीन उपलब्ध कराना उनका वादा है. इसके अलावा सरना-जतरा स्थलों का सौंदर्यीकरण, जल स्रोतों का संरक्षण, होल्डिंग टैक्स, नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने, छात्राओं के लिए फ्री बस सेवा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक पुलिस पेट्रोलिंग व्यवस्था जैसे कई वादे वोटरों से किये हैं.

पिछले कार्यकाल के अधूरे कार्यों को पूरा करूंगी- रमा खलखो

रांची मेयर रह चुकीं और कांग्रेस समर्थित महापौर पद की उम्मीदवार रमा खलखो ने अपनी घोषणा पत्र के पांच अहम वादे बताए. ईटीवी भारत से शेयर करने से पहले बताया कि वह रांची की पूर्व में मेयर रह चुकी हैं, वह जानती हैं कि शहर की समस्याएं हैं. उनकी पहली प्राथमिकता शहर में जलापूर्ति की व्यवस्था को दुरुस्त करने का है. पेयजल आपूर्ति के लिए नगर-निगम और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर दिल्ली जल बोर्ड के तर्ज ओर सुचारू जलापूर्ति उपलब्ध हो. इसके साथ साथ शहर में बेहतरीन सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम बनाना उनकी प्राथमिकता होगी.

शहर को वास्तव में रमणीक रांची बनाने के लिए ठोस कचड़ा प्रबंधन को बेहतरीन बनाना उनकी प्राथमिकता में होगी. इसके साथ साथ शहरी क्षेत्र में अर्बन मोहल्ला क्लिनिक को ज्यादा कारगर बनाना ताकि सामान्य बीमारियों के लिए लोगों को सदर अस्पताल या रिम्स जाने की परेशानी न हो. शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा पूरे शहर में लगवाना ताकि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें, अपराध पर लगाम लगे.