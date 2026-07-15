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पहली बार अमृत महोत्सव: राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष होने पर एक मंच पर जुटे दिग्गज

जयपुर : राजस्थान विधानसभा के लोकतांत्रिक सफर के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को पहली बार अमृत महोत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ. इस ऐतिहासिक आयोजन में पहली से मौजूदा 16वीं विधानसभा तक के पूर्व और वर्तमान विधायक एक मंच पर दिखे. सात दशक से अधिक की संसदीय यात्रा के साक्षी रहे जनप्रतिनिधियों ने लोकतंत्र के बदलते स्वरूप, विधायी परंपराओं, जनविश्वास और भविष्य की चुनौतियों पर अनुभव साझा किए. उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे, जबकि समापन सत्र में उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे. सदन में बिरला का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्रिमंडल सदस्यों और विधायकों ने स्वागत किया.

जनसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा की लोकतांत्रिक यात्रा 29 मार्च 1952 को जयपुर के टाउन हॉल से शुरू हुई थी. तब 160 सदस्यों वाली पहली विधानसभा का गठन हुआ. वर्ष 1956 में सदस्य संख्या बढ़कर 190 और 1970 में 200 हो गई. पिछले 75 वर्षों में विधानसभा ने राज्य के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत ढांचे के विकास में विधायकों का योगदान उल्लेखनीय रहा है. उन्होंने पक्ष और विपक्ष के बीच रचनात्मक संवाद एवं सहमति पर विशेष जोर दिया. वरिष्ठ विधायकों के अनुभव और युवा जनप्रतिनिधियों के उत्साह के समन्वय से संसदीय परंपराएं और अधिक सशक्त होंगी. उन्होंने नई पीढ़ी के विधायकों से लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय गरिमा और जनसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया.

लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत करते हुए (Photo courtesy: Rajasthan Legislative Assembly)

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छह या अधिक बार निर्वाचित जनप्रतिनिधि मौजूद :अमृत महोत्सव के तहत छह या अधिक बार निर्वाचित वरिष्ठ विधायकों, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का सम्मान भी किया जा रहा है. वर्षभर में चार बड़े कार्यक्रम होंगे. इनमें राजस्थान के 23 ऐतिहासिक कानूनों, सामाजिक परिवर्तनकारी फैसलों, संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण, सदन की गरिमा और जनविश्वास को मजबूत करने के उपायों के साथ विधानसभा के डिजिटल रूपांतरण और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन होगा.