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पहली बार अमृत महोत्सव: राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष होने पर एक मंच पर जुटे दिग्गज

विधानसभा के लोकतांत्रिक सफर के 75 वर्ष पूरे होने के अमृत महोत्सव कार्यक्रम.

Inauguration of Amrit Mahotsav
अमृत महोत्सव का शुभारंभ (Photo courtesy: Rajasthan Legislative Assembly)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 12:20 PM IST

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जयपुर : राजस्थान विधानसभा के लोकतांत्रिक सफर के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को पहली बार अमृत महोत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ. इस ऐतिहासिक आयोजन में पहली से मौजूदा 16वीं विधानसभा तक के पूर्व और वर्तमान विधायक एक मंच पर दिखे. सात दशक से अधिक की संसदीय यात्रा के साक्षी रहे जनप्रतिनिधियों ने लोकतंत्र के बदलते स्वरूप, विधायी परंपराओं, जनविश्वास और भविष्य की चुनौतियों पर अनुभव साझा किए. उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे, जबकि समापन सत्र में उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे. सदन में बिरला का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्रिमंडल सदस्यों और विधायकों ने स्वागत किया.

जनसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा की लोकतांत्रिक यात्रा 29 मार्च 1952 को जयपुर के टाउन हॉल से शुरू हुई थी. तब 160 सदस्यों वाली पहली विधानसभा का गठन हुआ. वर्ष 1956 में सदस्य संख्या बढ़कर 190 और 1970 में 200 हो गई. पिछले 75 वर्षों में विधानसभा ने राज्य के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत ढांचे के विकास में विधायकों का योगदान उल्लेखनीय रहा है. उन्होंने पक्ष और विपक्ष के बीच रचनात्मक संवाद एवं सहमति पर विशेष जोर दिया. वरिष्ठ विधायकों के अनुभव और युवा जनप्रतिनिधियों के उत्साह के समन्वय से संसदीय परंपराएं और अधिक सशक्त होंगी. उन्होंने नई पीढ़ी के विधायकों से लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय गरिमा और जनसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया.

Welcoming the Lok Sabha Speaker
लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत करते हुए (Photo courtesy: Rajasthan Legislative Assembly)

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छह या अधिक बार निर्वाचित जनप्रतिनिधि मौजूद :अमृत महोत्सव के तहत छह या अधिक बार निर्वाचित वरिष्ठ विधायकों, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का सम्मान भी किया जा रहा है. वर्षभर में चार बड़े कार्यक्रम होंगे. इनमें राजस्थान के 23 ऐतिहासिक कानूनों, सामाजिक परिवर्तनकारी फैसलों, संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण, सदन की गरिमा और जनविश्वास को मजबूत करने के उपायों के साथ विधानसभा के डिजिटल रूपांतरण और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन होगा.

75 वर्षों की यात्रा : राजस्थान विधानसभा की 75 वर्षों की यात्रा कई ऐतिहासिक पड़ावों की साक्षी रही. राज्य को 38 राज्यपाल, 12 मुख्यमंत्री, 18 विधानसभा अध्यक्ष, 19 उपाध्यक्ष, 19 सरकारी मुख्य सचेतक, 13 सरकारी उप मुख्य सचेतक और 16 नेता प्रतिपक्ष मिले. विधानसभा से जुड़े कई नेताओं ने आगे चलकर लोकसभा अध्यक्ष, उप राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों में राज्यपाल जैसे पदों पर पहुंचकर राजस्थान का गौरव बढ़ाया.

A view of the Legislative Assembly
विधानसभा का नजारा (Photo courtesy: Rajasthan Legislative Assembly)

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ऐसे बढ़ती गईं विधानसभा सीटें

  • 1952 की विधानसभा में 160 सदस्य
  • 1957 की विधानसभा में 176 सदस्य
  • 1962 की विधानसभा में 176 सदस्य
  • 1967 की विधानसभा में 184 सदस्य
  • 1972 की विधानसभा में 184 सदस्य
  • 1977 की विधानसभा से लगातार 200 सदस्य

देश की नंबर-1 विधानसभा बनाना: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लोकतंत्र और संविधान की ताकत को रेखांकित करते विधानसभा की कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा, यह केवल 75 वर्षों का नहीं, बल्कि जनसेवा और जनहित के कानूनों का भी जश्न है.एक दलित को नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत मिला. जूली ने महिला विधानसभा अध्यक्ष, महिला मुख्यमंत्री और महिला नेता प्रतिपक्ष जैसे उदाहरणों को लोकतंत्र की खूबसूरती बताया. उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार (RTI), पंचायती राज और स्ट्रीट वेंडर्स जैसे कई अहम कानून पहले राजस्थान विधानसभा ने पारित किए. इन्हें बाद में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया. उन्होंने विधानसभा की बैठकों में लगातार आई कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि शुरुआती विधानसभा में पांच वर्षों में 306 बैठकें और 1663 घंटे कार्य हुआ, जबकि 15वीं विधानसभा में बैठकें घटकर लगभग 147 दिन रह गईं. उन्होंने कहा कि अधिकतर विधेयक हंगामे के बीच पारित हो जाते हैं. इससे विधायकों की भूमिका सीमित हो रही है. जूली ने सभी सदस्यों से तथ्य और तर्क के साथ सदन में अपनी बात रखने तथा विधानसभा को देश की नंबर-1 विधानसभा बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया.

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AMRIT MAHOTSAV FOR THE FIRST TIME
RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY
STALWARTS GATHERED ON ONE PLATFORM
VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN
75 YEARS OF RAJASTHAN ASSEMBLY

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