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राज्यपाल, बाबा रामदेव समेत विशिष्टजनों ने रूपी सोरेन को दी श्रद्धांजलि, मातृ-वियोग के बीच भी व्यवस्था देखते रहे हेमंत सोरेन

राज्यपाल के साथ सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ( ETV Bharat )

रामगढ़: गहरे मातृ-वियोग के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मां रूपी सोरेन के संस्कार भोज में शामिल होने के लिए रामगढ़ के नेमरा पहुंचे. वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनके स्नेह को स्वीकार किया. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री की दिवंगत माता को श्रद्धांजलि देने और इस कठिन समय में परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं साझा करने के लिए उनके पैतृक गांव नेमरा पहुंचे.

व्यवस्थाओं पर खुद निगरानी, दूर-दराज से आए लोगों का अभिवादन