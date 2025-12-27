ETV Bharat / state

हिमाचल में ड्राई स्पेल ने बढ़ाई टेंशन, पिछले दो सालों में बढ़ा सेब उत्पादन क्षेत्र, कम हुआ प्रोडक्शन

ड्राई स्पेल बना चिंता का कारण ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दिसंबर गुजरने को है लेकिन अब तक बारिश बर्फबारी का इंतजार जारी है. बारिश-बर्फबारी के इस बढ़ते इंतजार ने फ्रूट बास्केट ऑफ़ इंडिया कहे जाने वाले हिमाचल में फल उत्पादकों की टेंशन बढ़ा दी है. दिसंबर अपने आखिरी हफ्ते में है, मगर अब तक शिमला, मंडी, कुल्लू और किन्नौर जैसे सेब उत्पादक क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी देखने को नहीं मिली है. अब बागवानों को जमीन में नमी की कमी के साथ चिलिंग आवर्स पूरे न होने की चिंता सताने लगी है. सेब के लिए मौसम बना चिंता हिमाचल प्रदेश के पूरे फल उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी सेब की है. लिहाजा प्रदेश की आर्थिक में भी इसका योगदान बड़ा है. प्रदेश के लाखों बागवानों की निर्भरता पूरी तरह से सेब पर है. ऐसे में मौसम परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर इन लाखों सेब उत्पादकों पर पड़ने वाला है. ऐसी स्थिति पर सेब उत्पादक बागवानों ने गहरी चिंता व्यक्त की है. बीते दो वर्षों में भारी बरसात ने सेब बागवानी को बड़े स्तर पर प्रभावित किया. अब सर्दियों के मौसम में ड्राई स्पेल राज्य की सेब बागवानी पर संकट की तरह देखा जा रहा है. पहले मानसून में भारी बरसात और अब सूखे की मार पहले मानसून में भारी बारिश और अब सर्दियों में ड्राई स्पेल से डबल मार झेल रहे बागवान बेहद चिंतित हैं. बागवान अब प्रशासन से ड्राई स्पेल को देखते हुए बागवानों को एडवाइजरी जारी करने और सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं. शिमला के जुब्बल इलाके में पारंपरिक बागवानी करने वाले प्रमोद शर्मा ने मौसम परिवर्तन पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों से सेब बहुल क्षेत्र मंडी, कुल्लू और शिमला में बारिश नहीं हुई है. ऐसे में इन इलाकों में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है. पहले बरसात के समय फसलों को भारी नुकसान हुआ. इसके बाद जो उत्पादन हुआ वो खराब सड़कों के चलते फल मंडियों तक नहीं पहुंच पाया. ऐसे में सरकार को एडवाइजरी जारी करते हुए बागवानों के विषय में सोचना चाहिए.