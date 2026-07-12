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अब जंगल के रखवालों के लिए बनेगा अपना शहर, फॉरेस्ट लाइन परियोजना को मिली हरी झंडी

देहरादून: उत्तराखंड में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग अब पूरी होती दिखाई दे रही है. राज्य में पहली फॉरेस्ट लाइन विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. पुलिस लाइन की तर्ज पर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एकीकृत आवासीय परिसर विकसित करने की परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. इसके लिए देहरादून के रायपुर क्षेत्र को चुना गया है, जहां वनकर्मियों और अधिकारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर तैयार किया जाएगा.

दरअसल उत्तराखंड सरकार पहले ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में दो फॉरेस्ट लाइन विकसित करने पर सहमति जता चुकी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी. पिछले एक साल के दौरान विभागीय स्तर पर इस दिशा में प्रयास तेज हुए और अब पहली फॉरेस्ट लाइन के निर्माण के लिए रायपुर क्षेत्र को अंतिम रूप दे दिया गया है. इससे परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.पिछले कई सालों से वनकर्मी इस तरह के एकीकृत आवासीय परिसर की मांग कर रहे थे. वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि अधिकांश कर्मचारी दूरस्थ वन क्षेत्रों में तैनात रहते हैं, जहां उनके परिवारों के लिए रहने, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं.

इसी आवश्यकता को देखते हुए फॉरेस्ट लाइन की अवधारणा तैयार की गई, ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.मसूरी के प्रभागीय वनाधिकारी अमित कंवर ने परियोजना की पुष्टि करते हुए बताया कि पहली फॉरेस्ट लाइन के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि अब आगे की प्रशासनिक और तकनीकी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है, जिसके बाद परियोजना पर कार्य शुरू किया जाएगा. रायपुर क्षेत्र के भोपालपानी इलाके में इस परियोजना के लिए करीब 60 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है. इस विशाल परिसर में लगभग 2,000 वन कर्मियों के लिए आवास बनाए जाएंगे.

इसके साथ ही भारतीय वन सेवा (IFS) के करीब 50 अधिकारियों के लिए भी अलग आवासीय सुविधा विकसित की जाएगी. सरकार का उद्देश्य ऐसा एकीकृत परिसर तैयार करना है, जहां वन विभाग के विभिन्न स्तरों के अधिकारी और कर्मचारी एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ रह सकें. परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी. इसके तहत शासन स्तर से आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. भूमि हस्तांतरण और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.फॉरेस्ट लाइन केवल आवासीय कॉलोनी तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसे एक समग्र आवासीय परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, सड़क, पेयजल, विद्युत और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी.