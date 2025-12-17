बलरामपुर में प्रॉजेक्ट संवर्धन अभियान शुरू, एक लाख से अधिक बच्चों और प्रग्नेंट महिलाओं को मिलेगा फायदा
बलरामपुर के 300 पंचायतों में प्रॉजेक्ट संवर्धन अभियान की शुरुआत की गई है. इससे महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने में मदद मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 8:00 PM IST
बलरामपुर : जिले के एक लाख से अधिक बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने बीड़ा उठाया है. जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट संवर्धन विशेष अभियान का शुभारंभ बुधवार को किया. जिसमें महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने पोषण स्तर को सुदृढ़ करना है. इस अभियान की शुरुआत विधायक, जिला प्रशासन और यूनिसेफ क्वार्डिनेटर द्वारा की गई. करीब एक लाख से अधिक बच्चों एवं 50 हजार महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा.
इस अभियान को सफल बनाने के लिए यूनिसेफ, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग सहित अन्य विभागों के 300 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो हर बुधवार को सत्रों की निगरानी करेंगे. इस अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है.
इस विशेष अभियान के तहत जिले के 300 पंचायत भवनों में वीएचएसएनडी सत्रों का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का नियमित एवं पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही बच्चों के वजन, लंबाई एवं अन्य शारीरिक मापदंडों की जांच कर उनके पोषण स्तर का आंकलन किया जाएगा. बच्चों की पहचान कर निर्धारित पोषण एवं उपचार योजनाओं से आच्छादित करते हुए कुपोषण से मुक्ति दिलाई जा सके.
जिलाधिकारी विपिन जैन ने बताया कि इस विशेष अभियान के लिए सभी 300 पंचायत भवनों पर वजन मशीन, इन्फेटोमीटर सहित अन्य आवश्यक माप उपकरण भी लगाए गए हैं. संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ग्राम प्रधानों को पत्र भेज कर सहयोग मांगा गया है. इस विशेष अभियान में कुपोषण से चिन्हित बच्चों को आवश्यकता के अनुसार पोषण परामर्श, चिकित्सीय देखरेख एवं रेफरल सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
जिले के 300 पंचायत भवनों पर नियुक्त अधिकारी सिर्फ प्रवेक्षक नहीं, बल्कि सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करते हुए सभी 10 सेवाओं की डिलीवरी भी सुनिश्चित कराने का कार्य कर रहे हैं. बलरामपुर सदर के बीजेपी विधायक पलटू राम ने बताया, इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य कुपोषण को रोकते हुए पोषण सुनिश्चित कराके मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाना है, ताकि देश को स्वस्थ बच्चे के साथ-साथ सशक्त समाज का निर्माण किया जा सके.
