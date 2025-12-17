ETV Bharat / state

बलरामपुर में प्रॉजेक्ट संवर्धन अभियान शुरू, एक लाख से अधिक बच्चों और प्रग्नेंट महिलाओं को मिलेगा फायदा

बलरामपुर : जिले के एक लाख से अधिक बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने बीड़ा उठाया है. जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट संवर्धन विशेष अभियान का शुभारंभ बुधवार को किया. जिसमें महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने पोषण स्तर को सुदृढ़ करना है. इस अभियान की शुरुआत विधायक, जिला प्रशासन और यूनिसेफ क्वार्डिनेटर द्वारा की गई. करीब एक लाख से अधिक बच्चों एवं 50 हजार महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा.

इस अभियान को सफल बनाने के लिए यूनिसेफ, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग सहित अन्य विभागों के 300 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो हर बुधवार को सत्रों की निगरानी करेंगे. इस अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है.

इस विशेष अभियान के तहत जिले के 300 पंचायत भवनों में वीएचएसएनडी सत्रों का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का नियमित एवं पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही बच्चों के वजन, लंबाई एवं अन्य शारीरिक मापदंडों की जांच कर उनके पोषण स्तर का आंकलन किया जाएगा. बच्चों की पहचान कर निर्धारित पोषण एवं उपचार योजनाओं से आच्छादित करते हुए कुपोषण से मुक्ति दिलाई जा सके.