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दिव्यांगजनों के सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई पहल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रोजेक्ट सहारा के तहत बांटे 3.58 करोड़ के सहायक उपकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के प्रति समाज की सोच बदलते हुए उन्हें 'दिव्यांग' संबोधित कर सम्मान और आत्मगौरव का नया भाव दिया. उन्होंने कहा कि यह बदलाव केवल शब्दों का नहीं बल्कि पूरे समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन का प्रतीक है. राज्य सरकार भी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र पर चलते हुए दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसी भी विकसित और संवेदनशील समाज की पहचान समान अवसर, सम्मान और समावेश से होती है. दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है.

रायपुर: राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रोजेक्ट 'सहारा' के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1739 दिव्यांगजनों को 3 करोड़ 58 लाख रुपये के आधुनिक सहायक उपकरण वितरित किए. इस दौरान उन्होंने स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 7 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की और कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.

मुख्यमंत्री ने सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम के जीर्णोद्धार, मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ रुपये की घोषणा की. उन्होंने कहा कि मजबूत खेल अधोसंरचना खिलाड़ियों के साथ-साथ सामाजिक और जनहितकारी आयोजनों के लिए भी आवश्यक है.

1739 दिव्यांगजनों को मिले आधुनिक सहायक उपकरण

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मोटराइज्ड ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, हियरिंग एड, कृत्रिम हाथ-पैर, वैशाखी, वॉकिंग स्टिक सहित अन्य आधुनिक सहायक उपकरण वितरित किए. उन्होंने कहा कि ये उपकरण केवल सहायता सामग्री नहीं बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वावलंबन की नई शुरुआत हैं.

सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

सावन के पहले सोमवार पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने सावन माह के प्रथम सोमवार की शुभकामनाएं देते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और सभी नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सेवा, करुणा और मानवता का संदेश देती है.

विशेष अभियान में 1600 से अधिक दिव्यांगजनों की पहचान

मुख्यमंत्री ने बताया कि रायपुर जिले में विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाकर 1600 से अधिक दिव्यांगजनों की पहचान की गई. इस पहल के लिए भारत सरकार से 3 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है. उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया.

दिव्यांगजनों के सम्मान और सशक्तीकरण पर कार्यक्रम (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रोजेक्ट 'सहारा' से 1739 हितग्राही लाभान्वित

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में 500 से 600 दिव्यांगजनों को उपकरण दिए जा चुके हैं, जबकि आज 1000 से अधिक हितग्राहियों को उपकरण वितरित किए गए। इस प्रकार कुल 1739 दिव्यांगजन प्रोजेक्ट 'सहारा' के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं.

दिव्यांगजनों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सहायक उपकरण वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण, कौशल विकास, पुनर्वास सहित विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है ताकि कोई भी पात्र दिव्यांगजन शासन की सुविधाओं से वंचित न रहे.

ढाई वर्षों में मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे पूरे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अधिकांश संकल्प पूरे किए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है. उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को 29 किश्तों में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जा चुकी है.

सेवा सेतु ऐप और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की जानकारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के उद्देश्य से 'सेवा सेतु' ऐप के जरिए 36 विभागों की 500 से अधिक सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही हैं. वहीं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे शिकायत दर्ज कराने और समयबद्ध समाधान की सुविधा भी दी जा रही है.

जिला प्रशासन के नवाचारों की सराहना, दो नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट धड़कन, सुरक्षा, रेडक्रॉस, दधीचि, जिंदगी मुस्कुराएगी, निःक्षय मित्र, वंदन और गोल्डन आवर जैसे नवाचारों की सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट 'सहारा' भी दिव्यांगजनों के जीवन में नई आशा लेकर आया है. इस अवसर पर उन्होंने प्रोजेक्ट सरल एवं प्रोजेक्ट गोल्डन आवर का शुभारंभ किया तथा "नवाचार से प्रगति पथ पर अग्रसर रायपुर" कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया.

मंत्रियों ने भी सरकार की पहल को बताया ऐतिहासिक

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि प्रोजेक्ट 'सहारा' दिव्यांगजनों के जीवन को अधिक सुगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाएगा. वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि यह अभियान केवल उपकरण वितरण नहीं बल्कि आत्मसम्मान, स्वावलंबन और सामाजिक समावेशन का प्रयास है. उन्होंने बताया कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के माध्यम से दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने स्टॉलों का किया अवलोकन

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और नवाचारों से जुड़े स्टॉलों का अवलोकन किया. उन्होंने हितग्राहियों से संवाद कर योजनाओं के लाभ की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.

कार्यक्रम में रहे ये प्रमुख लोग उपस्थित

कार्यक्रम में विधायक सुनील सोनी, विधायक अनुज शर्मा, विधायक इंद्रकुमार साहू, रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल, प्रमुख सचिव समाज कल्याण शहला निगार, संभागायुक्त श्याम धावड़े, कलेक्टर गौरव सिंह सहित जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, समाजसेवी, बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और उनके परिजन उपस्थित रहे.