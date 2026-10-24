राजस्थान में 'प्रोजेक्ट रैप्टर' की शुरुआत: गिद्धों और शिकारी पक्षियों को बचाने की बड़ी पहल
राजस्थान वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने गिद्धों व शिकारी पक्षियों के संरक्षण और निगरानी के लिए 'प्रोजेक्ट रैप्टर' की शुरुआत की है.
Published : October 24, 2026 at 6:51 PM IST
जयपुर: राजस्थान में वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से गिद्धों व अन्य शिकारी पक्षियों के संरक्षण को लेकर एक नई पहल की गई है. जयपुर वन मुख्यालय में शनिवार को गिद्धों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिकों और वन विभाग के अधिकारियों के बीच मंथन हुआ. इस दौरान 'प्रोजेक्ट रैप्टर' के उद्देश्यों और संरक्षण की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई. वैज्ञानिक अनुसंधान, नियमित निगरानी और समन्वित प्रयासों से इस संरक्षण रणनीति को मजबूती मिलेगी.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरिजीत बनर्जी के मुताबिक, राजस्थान में गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों के संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के संयुक्त तत्वावधान में 'प्रोजेक्ट रैप्टर' पर मंथन किया गया. इस बैठक में वरिष्ठ वन अधिकारियों, वन्यजीव विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और विभिन्न संरक्षण संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. कार्यक्रम में प्रोजेक्ट रैप्टर के उद्देश्यों, प्रस्तावित गतिविधियों और शिकारी पक्षियों के संरक्षण की प्रमुख प्राथमिकताओं पर गंभीर चर्चा की गई.
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वैज्ञानिक अध्ययनों से पक्षियों के संरक्षण में मिलेगी मदद: भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक 'सी' डॉ. आर. सुरेश कुमार और उनकी टीम ने प्रोजेक्ट के उद्देश्यों, प्रस्तावित गतिविधियों व अपेक्षित परिणामों की जानकारी दी. प्रस्तुतीकरण में पक्षियों की आबादी का व्यवस्थित आकलन करने, उनके आवागमन, आवास के उपयोग और विभिन्न आबादियों के बीच संपर्क का अध्ययन करने की आवश्यकता बताई गई. इन अध्ययनों को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रभावी संरक्षण योजनाएं तैयार करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया.
विशेषज्ञों ने गिद्ध संरक्षण पर रखे अपने विचार: कार्यक्रम में डॉ. क्रिस बोडेन ने गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में अपने वैश्विक अनुभव साझा किए. उन्होंने गिद्धों की आबादी के समक्ष मौजूद खतरों की पहचान करने, नियमित निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर लक्षित संरक्षण उपाय विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया. इस अवसर पर राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के सदस्य राजपाल सिंह, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया और टाइगर वॉच के प्रतिनिधि धर्मेंद्र खंडाल सहित विभिन्न संरक्षण संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की. चर्चा के दौरान संरक्षण संबंधी चुनौतियों के समाधान के साथ-साथ वन विभाग, अनुसंधान संस्थानों और संरक्षण संगठनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर विचार-विमर्श किया गया.
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समन्वित प्रयासों से दीर्घकालीन संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा: प्रोजेक्ट रैप्टर के माध्यम से राजस्थान में गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों की स्थिति, वितरण, आवागमन के स्वरूप, आबादियों के बीच संपर्क और उनके समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलने की उम्मीद है. परियोजना के अंतर्गत खतरों की पहचान करने और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों व हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा. यह बेहद महत्वपूर्ण माना गया कि वैज्ञानिक अनुसंधान, जमीनी स्तर पर नियमित निगरानी और विभागीय समन्वय को एक साथ जोड़कर संरक्षण के प्रभावी उपाय विकसित किए जाएं. यह संयुक्त पहल साक्ष्य-आधारित प्रबंधन निर्णयों को बढ़ावा देने के साथ-साथ राजस्थान में पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण इन पक्षी प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण में सहायक सिद्ध होगी.
इस कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरिजीत बनर्जी के साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के.सी.ए. अरुण प्रसाद, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन पवन कुमार उपाध्याय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना अनुराग भारद्वाज और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजेश गुप्ता समेत वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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