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राजस्थान में 'प्रोजेक्ट रैप्टर' की शुरुआत: गिद्धों और शिकारी पक्षियों को बचाने की बड़ी पहल

प्रोजेक्ट रैप्टर के उद्देश्यों और संरक्षण की प्राथमिकताओं पर हुआ मंथन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से गिद्धों व अन्य शिकारी पक्षियों के संरक्षण को लेकर एक नई पहल की गई है. जयपुर वन मुख्यालय में शनिवार को गिद्धों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिकों और वन विभाग के अधिकारियों के बीच मंथन हुआ. इस दौरान 'प्रोजेक्ट रैप्टर' के उद्देश्यों और संरक्षण की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई. वैज्ञानिक अनुसंधान, नियमित निगरानी और समन्वित प्रयासों से इस संरक्षण रणनीति को मजबूती मिलेगी.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरिजीत बनर्जी के मुताबिक, राजस्थान में गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों के संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के संयुक्त तत्वावधान में 'प्रोजेक्ट रैप्टर' पर मंथन किया गया. इस बैठक में वरिष्ठ वन अधिकारियों, वन्यजीव विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और विभिन्न संरक्षण संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. कार्यक्रम में प्रोजेक्ट रैप्टर के उद्देश्यों, प्रस्तावित गतिविधियों और शिकारी पक्षियों के संरक्षण की प्रमुख प्राथमिकताओं पर गंभीर चर्चा की गई.