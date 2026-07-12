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महराजगंज में जन्मजात बीमारियों की होगी समय पर पहचान; इलाज निःशुल्क

महराजगंज में 'प्रोजेक्ट पहचान' से बदलेगी बच्चों की जिंदगी ( Photo Credit:ETV Bharat )

महराजगंज: जिले में बच्चों के स्वस्थ भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने 'प्रोजेक्ट पहचान' की शुरुआत की है. इस अभियान के तहत जन्म से छह वर्ष तक के बच्चों में जन्मजात और विकास संबंधी बीमारियों की समय रहते पहचान कर उनका निःशुल्क उपचार कराया जाएगा. अभियान का लक्ष्य जिले के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना है, जिससे कोई भी बच्चा इलाज से वंचित न रहे.

जिले में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 'प्रोजेक्ट पहचान' अभियान शुरू किया है. पहल के तहत पूरे जिले के बच्चों की स्क्रीनिंग कर जन्मजात और विकास संबंधी 28 प्रकार के विकारों और बीमारियों की पहचान की जाएगी.

इनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, कटे होंठ एवं तालू, क्लब फुट, जन्मजात हिप विकार, जन्मजात मोतियाबिंद, बहरापन सहित अन्य गंभीर बीमारियां शामिल हैं. अभियान के पहले चरण में करीब 250 कर्मियों को लगाया गया है.

जल्द ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे घर-घर जाकर बच्चों की पहचान और स्क्रीनिंग का कार्य कर सकें.

अभियान की निगरानी और प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा. स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी बच्चे में किसी प्रकार का जन्मजात या विकास संबंधी विकार मिलता है तो उसे विशेषज्ञ चिकित्सकों के पास रेफर किया जाएगा.

जांच से लेकर इलाज तक की पूरी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी. इतना ही नहीं, जरूरतमंद बच्चों को उनकी स्थिति के अनुसार शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा, जिससे वे सामान्य बच्चों की तरह पढ़-लिखकर आगे बढ़ सकें. जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि 'प्रोजेक्ट पहचान' जिले के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है.

अभियान की सफलता के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं और कार्ययोजना तैयार की जा रही है.