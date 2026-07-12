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महराजगंज में जन्मजात बीमारियों की होगी समय पर पहचान; इलाज निःशुल्क

प्रोजेक्ट पहचान में पूरे जिले के 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को किया जाएगा कवर.

महराजगंज में 'प्रोजेक्ट पहचान' से बदलेगी बच्चों की जिंदगी
महराजगंज में 'प्रोजेक्ट पहचान' से बदलेगी बच्चों की जिंदगी (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 7:44 PM IST

3 Min Read
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महराजगंज: जिले में बच्चों के स्वस्थ भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने 'प्रोजेक्ट पहचान' की शुरुआत की है. इस अभियान के तहत जन्म से छह वर्ष तक के बच्चों में जन्मजात और विकास संबंधी बीमारियों की समय रहते पहचान कर उनका निःशुल्क उपचार कराया जाएगा. अभियान का लक्ष्य जिले के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना है, जिससे कोई भी बच्चा इलाज से वंचित न रहे.

जिले में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 'प्रोजेक्ट पहचान' अभियान शुरू किया है. पहल के तहत पूरे जिले के बच्चों की स्क्रीनिंग कर जन्मजात और विकास संबंधी 28 प्रकार के विकारों और बीमारियों की पहचान की जाएगी.

इनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, कटे होंठ एवं तालू, क्लब फुट, जन्मजात हिप विकार, जन्मजात मोतियाबिंद, बहरापन सहित अन्य गंभीर बीमारियां शामिल हैं. अभियान के पहले चरण में करीब 250 कर्मियों को लगाया गया है.

जल्द ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे घर-घर जाकर बच्चों की पहचान और स्क्रीनिंग का कार्य कर सकें.

अभियान की निगरानी और प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा. स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी बच्चे में किसी प्रकार का जन्मजात या विकास संबंधी विकार मिलता है तो उसे विशेषज्ञ चिकित्सकों के पास रेफर किया जाएगा.

जांच से लेकर इलाज तक की पूरी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी. इतना ही नहीं, जरूरतमंद बच्चों को उनकी स्थिति के अनुसार शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा, जिससे वे सामान्य बच्चों की तरह पढ़-लिखकर आगे बढ़ सकें. जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि 'प्रोजेक्ट पहचान' जिले के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है.

अभियान की सफलता के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं और कार्ययोजना तैयार की जा रही है.

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जिले का कोई भी बच्चा समय पर जांच और इलाज से वंचित न रहे. सभी पात्र बच्चों तक इस अभियान का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.


जिला विकास अधिकारी भोलानाथ कनौजिया ने बताया कि 'प्रोजेक्ट पहचान' का उद्देश्य जिले के किसी भी बच्चे को जन्मजात बीमारी के कारण पीछे न छूटने देना है. पूरे जिले के 0 से 6 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.

उन्होंने कहा कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करेंगे. आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा पोर्टल के माध्यम से बच्चों की निगरानी की जाएगी.

उन्होंने कहा कि जिन बच्चों में किसी प्रकार का विकार मिलेगा, उनका पूरी तरह निःशुल्क इलाज कराया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बेहतर शिक्षा एवं पुनर्वास से भी जोड़ा जाएगा.

समय पर पहचानें, सही कदम उठाएं, बच्चों का भविष्य संवारें के संदेश के साथ शुरू किया गया 'प्रोजेक्ट पहचान जिले के बच्चों के स्वस्थ, सुरक्षित और बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

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