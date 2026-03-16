ETV Bharat / state

बिहार में प्रोजेक्ट मैनेजर ने की आत्महत्या, वर्कलोड बनी मौत का कारण!

नालंदा: बिहार के नालंदा के एक निजी कंपनी में कार्यरत प्रोजेक्ट मैनेजर की उसके ही कमर से संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी मच गई है. मृतक के पिता का कहना है कि बेटा काम के दबाव में था और इसलिए अपनी जान दे दी.

प्रोजेक्ट मैनेजर ने की आत्महत्या: मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर ज़िले के अहियापुर कोलवा गांव निवासी ओमप्रकाश विश्वकर्मा के 37 वर्षीय पुत्र आशीष रंजन के रूप में हुई है. घटना बिहार थाना क्षेत्र लोहगानी मोहल्ले की है. घटना के संबंध में मृतक आशीष के पिता ओमप्रकाश विश्वकर्मा ने बताया कि वह बीते दो वर्षों से बिहार शरीफ में प्राइवेट कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर कार्यरत थे.

मृतक के पिता का बयान (ETV Bharat)

"बीती रात बेटे से बात हुई थी. उसने कहा था कि सब कुछ बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है. खाना खाने जा रहे हैं. फिर पत्नी से भी फोन पर बात की तो वह बताई कि कंपनी के कार्यों का दवाब बढ़ गया है, इसलिए परेशान चल रहे थे."- ओमप्रकाश विश्वकर्मा, मृतक के पिता

पिता ने सुबह दोबारा किया बेटे को कॉल: ओमप्रकाश विश्वकर्मा ने बताया कि जब सुबह दोबारा बेटे से बात कर खैरियत जानना चाहा तो कॉल नहीं उठाया. जिसके बाद इसकी जानकारी दूसरे साथी को कॉल कर दिया. जब उसका साथी दरवाजा खुलवाने गया तो दरवाजा नहीं खोला. फिर उसने हमें फोनकरके कहा कि अंकल आपको आना पड़ेगा. दोस्त ने ही घटना की जानकारी पुलिस को दी.