बिहार में प्रोजेक्ट मैनेजर ने की आत्महत्या, वर्कलोड बनी मौत का कारण!
नालंदा में प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपनी जान दे दी. पिता ने कहा 'उसपर काम का बहुत प्रेशर था, उसने पत्नी को ये बात कही थी.'
Published : March 16, 2026 at 5:35 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा के एक निजी कंपनी में कार्यरत प्रोजेक्ट मैनेजर की उसके ही कमर से संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी मच गई है. मृतक के पिता का कहना है कि बेटा काम के दबाव में था और इसलिए अपनी जान दे दी.
प्रोजेक्ट मैनेजर ने की आत्महत्या: मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर ज़िले के अहियापुर कोलवा गांव निवासी ओमप्रकाश विश्वकर्मा के 37 वर्षीय पुत्र आशीष रंजन के रूप में हुई है. घटना बिहार थाना क्षेत्र लोहगानी मोहल्ले की है. घटना के संबंध में मृतक आशीष के पिता ओमप्रकाश विश्वकर्मा ने बताया कि वह बीते दो वर्षों से बिहार शरीफ में प्राइवेट कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर कार्यरत थे.
"बीती रात बेटे से बात हुई थी. उसने कहा था कि सब कुछ बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है. खाना खाने जा रहे हैं. फिर पत्नी से भी फोन पर बात की तो वह बताई कि कंपनी के कार्यों का दवाब बढ़ गया है, इसलिए परेशान चल रहे थे."- ओमप्रकाश विश्वकर्मा, मृतक के पिता
पिता ने सुबह दोबारा किया बेटे को कॉल: ओमप्रकाश विश्वकर्मा ने बताया कि जब सुबह दोबारा बेटे से बात कर खैरियत जानना चाहा तो कॉल नहीं उठाया. जिसके बाद इसकी जानकारी दूसरे साथी को कॉल कर दिया. जब उसका साथी दरवाजा खुलवाने गया तो दरवाजा नहीं खोला. फिर उसने हमें फोनकरके कहा कि अंकल आपको आना पड़ेगा. दोस्त ने ही घटना की जानकारी पुलिस को दी.
आशीष का है एक छोटा बेटा: सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को परिजनों के आने से पहले ही पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया, जहां से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरा कर शव परिजनों को सौप दिया गया है. मृतक अपने पीछे पत्नी और एक छोटा बेटा छोड़ गया है.
"एक व्यक्ति के आत्महत्या की सूचना मिली थी. सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे. शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौप दिया गया है. पीड़ित परिवार द्वारा आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."- सम्राट दीपक, थानाध्यक्ष
आत्महत्या समाधान नहीं: आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है. अगर किसी समस्या से आप परेशान हैं और इस तरह का ख्याल आता है तो अपने दोस्त या रिश्तेदार या फिर किसी शुभचिंतक से बात करें. उनको अपनी मन:स्थिति के बारे में बताएं और मदद मांगे. इससे भी समस्या का हल नहीं होता है तो दिए गए इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें.
- स्नेहा फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर- 04424640050 (24x7 उपलब्ध)
- जीवन आस्था हेल्पलाइन- 18002333330
- टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर- 1800914416
- iCall, TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज- 9152987821
- ईमेल- icall@tiss.edu
- फेसबुक- iCALL Psychosocial Helpline
- एक्स- @iCALLhelpline
- NIMH हेल्पलाइन : 988
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