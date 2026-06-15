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उत्तराखंड में खुलेगा त्रिभुवन केंद्रीय सहकारी विवि का पीएमयू, MoU साइन

देहरादून: उत्तराखंड राज्य में त्रिभुवन केंद्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) खुलेगा. इसके साथ ही सहकारिता विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है. क्योंकि, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) स्थापित की जाएगी. दरअसल, इसको लेकर रविवार को सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रो. शाश्वत विश्वास के बीच एमओयू साइन किया गया.

अगले पांच सालों के लिए किए गए इस समझौते के तहत स्थापित होने वाली पीएमयू उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र के नवाचार, अनुसंधान, क्षमता विकास और संस्थागत सुदृढ़ीकरण का प्रमुख केंद्र बनेगी. ये यूनिट सहकारिता क्षेत्र में नई संभावनाओं की पहचान, वैज्ञानिक अध्ययन, नीति निर्माण में सहयोग तथा सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिए कार्य करेगी. पीएमयू के जरिए प्रदेश की पैक्स (PACS), जिला सहकारी बैंक, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण, क्षमता विकास, व्यवसायिक मॉडल निर्माण, विपणन सहायता, प्रबंधन सुधार तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.