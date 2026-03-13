प्रोजेक्ट धड़कन: दिल की बीमारी से जूझ रही पीहू को मिला नया जीवन
प्रोजेक्ट धड़कन के तहत सत्य साई अस्पताल नवा रायपुर में दिल की बीमारी का निशुल्क इलाज किया गया.
बिलासपुर: बिलासपुर जिले के ग्राम भोजपुरी में रहने वाली 11 वर्षीय पीहू कारके लंबे समय से हृदय संबंधी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही थी. हृदय में समस्या होने के कारण उसे खेल-कूद और अन्य शारीरिक गतिविधियों में कठिनाई होती थी.
प्रोजेक्ट धड़कन के तहत सत्य साईं हॉस्पिटल में इलाज
पीहू के पिता पुलिस विभाग में है और जगदलपुर में सेवाएं दे रहे हैं. जिला प्रशासन रायपुर ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों व उनके परिवारों के लिए प्रोजेक्ट छांव के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया. इस शिविर में माता पिता ने पीहू की भी जांच कराई.प्रोजेक्ट धड़कन’ की विशेषज्ञ टीम ने पीहू के हृदय की जांच की. प्रारंभिक जांच के बाद पीहू को आगे के उपचार के लिए सत्य साईं हॉस्पिटल, नवा रायपुर भेजा गया.
दिल के इलाज का सफल ऑपरेशन निशुल्क
अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विस्तृत जांच के बाद एक सप्ताह के भीतर उसका सफल ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन के बाद पीहू को स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अब वह बिलासपुर में अपने घर पर सामान्य जीवन जी रही है. पीहू पूरी तरह स्वस्थ है और पहले की तरह पढ़ाई-लिखाई में मन लगा रही है. साथ ही वह अपनी बहनों और दादी के साथ अलग अलग खेलों का भी आनंद ले रही है.
प्रोजेक्ट धड़कन से पीहू को मिला नया जीवन
प्रोजेक्ट धड़कन’ से सफल ऑपरेशन के बाद अब वह पूरी तरह स्वस्थ है. परिवार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आभार जताया है.पीहू की मां इंद्राणी कारके ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि ‘प्रोजेक्ट धड़कन’ की मदद से उनकी बेटी का समय पर इलाज संभव हो सका और अब वह स्वस्थ जीवन जी पा रही है. प्रोजेक्ट धड़कन की पहल न केवल जरूरतमंद बच्चों को समय पर उपचार उपलब्ध करा रही है, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी नई उम्मीद और विश्वास का संचार कर रही है.