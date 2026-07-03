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दिल्ली में अब 'स्वच्छ हवा' का महामिशन, विश्व बैंक के साथ मिलकर 8,300 करोड़ की योजना को हरी झंडी

प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभागों के अधिकारी एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली में 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' परियोजना का ऐलान
दिल्ली में 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' परियोजना का ऐलान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 3, 2026 at 2:56 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अब एक महत्वाकांक्षी एक्शन प्लान पर काम शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' परियोजना का ऐलान किया है. सात साल तक चलने वाली इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने भी हाथ मिलाया है, जिससे राजधानी के पर्यावरण को सुधारने की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

8,300 करोड़ का बड़ा निवेश: मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक चलेगी. इसकी कुल लागत 8,300 करोड़ रुपये तय की गई है. इस वित्तीय ढांचे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें विश्व बैंक 65 प्रतिशत राशि बतौर आर्थिक सहयोग देगा, जबकि शेष 35 प्रतिशत का भार दिल्ली सरकार उठाएगी. यह योजना न केवल प्रदूषण कम करने के लिए है, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के विजन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी एक बड़ी पहल है.

10 जुलाई की बैठक में तय होगा रोडमैप: सरकार इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए 10 जुलाई को एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है. इस बैठक में दिल्ली सरकार के तमाम विभागों, विभिन्न एजेंसियों और विश्व बैंक के विशेषज्ञ अधिकारी शामिल होंगे. कार्यशाला में यह तय किया जाएगा कि कौन-सा विभाग किस समय सीमा के भीतर क्या काम पूरा करेगा. कुल मिलाकर, इस बैठक से प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन का 'ब्लूप्रिंट' तैयार किया जाएगा.

दो प्रमुख स्तंभों पर टिकी है योजना: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह परियोजना मुख्य रूप से दो स्तंभों पर आधारित है. पहला वायु गुणवत्ता प्रबंधन इसके तहत एक समर्पित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी. शहर-भर में आधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) विकसित किए जाएंगे. डेटा एनालिटिक्स के जरिए प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स की सटीक पहचान कर वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी. दूसरा उत्सर्जन पर लगाम, दूसरे स्तंभ का फोकस प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों को खत्म करना है. इसमें पुराने वाहनों को हटाने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने पर जोर दिया जाएगा. साथ ही, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक कचरा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे.

सभी एजेंसियां आएंगी एक मंच पर: इस मिशन को सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार की लगभग सभी प्रमुख एजेंसियां एकजुट होकर काम करेंगी. इनमें पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीटीसी, ट्रैफिक पुलिस और डीडीए जैसी संस्थाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने इसे दिल्लीवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक दीर्घकालिक निवेश करार दिया है. प्रदूषण से जंग के लिए दिल्ली का यह नया कवच कितना कारगर साबित होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन विश्व बैंक की भागीदारी ने इस योजना को एक बड़ी गंभीरता और वैश्विक मानकों की उम्मीद जरूर दे दी है.

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