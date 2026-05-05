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JPSC बैकलॉग परीक्षा: रांची में निषेधाज्ञा होगी लागू

रांची में निषेधाज्ञा लागू होगी. JPSC बैकलॉग परीक्षा को लेकर केंद्र से 200 मीटर के दायरे में पाबंदी लगाई जाएगी.

Prohibitory orders to be enforced in view of JPSC Backlog Examination in Ranchi
झारखंड लोक सेवा आयोग भवन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 7:51 PM IST

3 Min Read
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रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. परीक्षा के निष्पक्ष और कदाचारमुक्त संचालन के साथ-साथ विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है.

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह निषेधाज्ञा 10 मई 2026 को सुबह 07:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगी. यह आदेश रांची के 15 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में लागू किया गया है. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के निर्देश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

प्रशासन को आशंका है कि परीक्षा के दौरान कुछ असामाजिक तत्व भीड़ एकत्र कर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर) रांची ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की है.

जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं पारंपरिक हथियार लेकर चलने पर रोक लगाई गई है. साथ ही किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

इन केंद्रों पर होगी परीक्षा

रांची के जिन 15 केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है, उनमें डोरंडा कॉलेज (डोरंडा), सेंट कुलदीप हाई स्कूल (हरमू), अनिता गर्ल्स स्कूल (कांके), निर्मला कॉलेज (डोरंडा), शाधानंद बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल (कमरे, रातू रोड), आरटीसी हाई स्कूल (बूटी), डीएवी नंद्राज मॉडर्न स्कूल (लालपुर), छोटानागपुर राज +2 हाई स्कूल (रातू), फिरयालाल पब्लिक स्कूल (मेन रोड), बर्लिन पब्लिक स्कूल (कांके रोड), मारवाड़ी +2 हाई स्कूल (अपर बाजार), बेथेस्डा विमेंस इंटर कॉलेज (GEL चर्च परिसर), सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (कांके, BIT मोड़), प्रेमचंद हाई स्कूल (मेसरा) और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (गेटलातू) शामिल हैं.

रांची जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे परीक्षा के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा जारी निर्देशों का पालन करें, ताकि परीक्षा सुचारू और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके.

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