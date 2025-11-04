ETV Bharat / state

मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास के पास लगा निषेधाज्ञा! यह है वजह

गिरिडीहः स्थायीकरण और सामान्य कार्य सामान्य वेतन की मांग को लेकर बुधवार को झारखंड सहायक अध्यापक संघ के द्वारा नगर विकास आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास को घेराव करने का निर्णय लिया है.

बुधवार के इस आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है. यहां सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने मंत्री के आवास उत्सव उपवन के आसपास निषेधाज्ञा लगा दी है.

मंगलवार को इसकी जानकारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पुते ने दी है. मंगलवार देर शाम को पत्रकारों से बात करते हुए एसडीएम उत्सव उपवन के आस-पास विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाये रखने को लेकर मुफ्फसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने निषेधाज्ञा लागू करने का अनुरोध किया है. इस अनुरोध पर मंत्री के आवास के आस-पास 500 मीटर की परिधि में BNSS की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गईं है.

उन्होंने बताया कि मंत्री सुदिव्य कुमार (सोनू) के आवास उत्सव उपवन के आस-पास 500 मीटर की परिधि वाले क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने आदि पर पूर्ण रूपेण रोक लगाई जाती है. यह आदेश दिनांक 04.11.2025 से 06.11.2025 तक 500 मीटर की परिधि वाले क्षेत्र के लिए 72 घण्टो के लिए प्रभावी रहेगा. इस आदेश का उल्लघंन करने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.