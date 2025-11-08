रांची में बेड़ो के महादानी मैदान के आसपास निषेधाज्ञा लागू! जानें, क्या है पूरा मामला
रांची में बेड़ो के महादानी मैदान के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है.
Published : November 8, 2025 at 4:20 PM IST
रांचीः राजधानी रांची से करीब 35 किमी दूर गुमला-लोहरदगा पथ पर मौजूद बेड़ो के प्रसिद्ध महादानी मैदान में जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. बीएनएस की धारा-163 के तहत मैदान के 500 मीटर की परिधि में 8 अक्टूबर से निषेधाज्ञा लागू किया गया है. सदर एसडीओ ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है.
निषेधाज्ञा में इन बातों का रखना होगा ख्याल
- महादानी मैदान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने या चलने पर रोक रहेगी.
- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद वगैरह लेकर संबंतित मैदान या इसके आसपास निकलने या चलने पर रोक रहेगी
- किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला वगैरह लेकर संबंधित जमीन या इसके आसपास निकलने या चलने पर रोक रहोगी.
- अगले आदेश तक संबंधित जमीन पर किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन नहीं होगा.
- अगले आदेश तक किसी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल गैर कानूनी माना जाएगा.
क्यों लगाया गया है निषेधाज्ञा
दरअसल, बेड़ो का महादानी मैदान बहुत पुराना है. यहां वर्षों से रामनवमी का झंडा लगता आ रहा है. साथ ही सरहुल की शोभायात्रा भी निकलती है. इस मैदान में महेंद्र सिंह धोनी भी क्रिकेट टूर्नामेंट खेल चुके हैं. लेकिन कुछ समय से मैदान के एक हिस्से में सरना स्थल की घेराबंदी को लेकर विवाद चल रहा है. कुछ माह पहले इस मसले को लेकर बेड़ो थाना में भी हंगामा हुआ था.
जानकारी के मुताबिक 9 अक्टूबर को इस मैदान में एक संगठन का एक सम्मेलन होना था. वहीं सरना धर्मावलंबी सरना स्थल की घेराबंदी की तैयारी में थे. आदिवासी संगठनों ने 1 एकड़ 5 डिसमिल क्षेत्र में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के घेराबंदी की तैयारी की थी. लिहाजा, विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है.
खास बात है कि महादानी मैदान के आसपास कई स्कूल भी हैं. इनमें एसएस प्लस-टू स्कूल, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय, मध्य विद्यालय शामिल हैं. यहां के लोगों का कहना है कि मैदान की घेराबंदी होने से सभी को दिक्कत होगी. इसलिए मैदान खुला रहना चाहिए. इसी वजह से विवाद हो रहा है. लिहाजा, जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर विधि व्यवस्था को बनाए रखने की कवायद शुरु कर दी है.
