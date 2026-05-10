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पंचायत चुनाव: मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, पोलिंग बूथ में फोन नहीं ले जा पाएंगे मतदाता

मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध ( ETV Bharat )