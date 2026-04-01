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​खेती का 'तेजपुरा मॉडल': सेल्स की नौकरी छोड़ी, अब ऑर्गेनिक खेती से हर महीने कमा रहे 2.5 लाख रुपये

नौकरी छोड़कर शुरू की खेती : रामधन पहले एक निजी कंपनी में सेल्स की नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर खेती को अपना पेशा बनाया. उन्होंने जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय से प्रेरणा लेकर अपने खेत पर पॉलीहाउस भी तैयार किया. शुरुआत में पॉलीहाउस में उगाई जाने वाली फसलों पर उन्हें लागत का बड़ा हिस्सा रासायनिक खाद और दवाइयों पर खर्च करना पड़ रहा था. इससे उन्होंने महसूस किया कि यह खेती लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है. इसके बाद उन्होंने परिवार से चर्चा कर पूरी तरह जैविक खेती अपनाने का निर्णय लिया.

रामधन बताते हैं कि उन्होंने आसपास के प्रगतिशील किसानों को देखकर जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाया. हालांकि शुरुआत में उन्हें परिवार का सहयोग नहीं मिला. घरवालों को यह डर था कि ऑर्गेनिक खेती में उत्पादन कम होगा और नुकसान हो सकता है. लेकिन रामधन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने फैसले पर कायम रहे. धीरे-धीरे जब उनके खेत से बेहतर गुणवत्ता की फसल निकलने लगी और बाजार में अच्छी कीमत मिलने लगी, तब परिवार के लोग भी उनके इस फैसले की सराहना करने लगे.

जयपुर : जिले के तेजपुरा गांव के किसान रामधन ने जैविक खेती को अपनाकर एक ऐसी मिसाल पेश की है, जो न केवल किसानों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि बदलते कृषि परिदृश्य में एक नई दिशा भी दिखाती है. आधुनिक खेती के इस दौर में जहां रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, वहीं रामधन ने पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती को अपनाकर अपनी अलग पहचान बनाई है.

खेती में आत्मनिर्भर बने रामधन : रामधन की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे अपने खेत पर ही बीज, खाद और कीटनाशक तैयार करते हैं. उन्होंने खेत के एक कोने में झोपड़ी जैसी एक छोटी लैब बनाई है, जहां वे प्राकृतिक संसाधनों की मदद से खेती के लिए जरूरी सामग्री तैयार करते हैं. गोबर, गोमूत्र, पेड़-पौधों के अवशेष और अन्य प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग कर वे खाद बनाते हैं. इसी तरह खेत में मौजूद वनस्पतियों से जैविक कीटनाशक तैयार किए जाते हैं.

बाजार से दोगुना दाम और लाखों की कमाई (फोटो ईटीवी भारत GFX)

रामधन अपने तैयार किए गए कीटनाशक को “जीवामृत” नाम देते हैं. उनका कहना है कि यह कीटनाशक फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रित करता है, लेकिन जमीन की उर्वरता बढ़ाने वाले उपयोगी कीड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता. इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है और फसल पूरी तरह सुरक्षित रहती है. उनका दावा है कि उनके खेत पर तैयार जैविक दवाइयां फसल से जुड़ी लगभग हर बीमारी का समाधान करने में सक्षम हैं.

किसान रामधन बने आत्मनिर्भरता की मिसाल (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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सब्जियों में छिपा है सेहत का रास्ता : उनके खेत में उगाई जाने वाली सब्जियां पूरी तरह ऑर्गेनिक होती हैं, जिनमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं. रामधन बताते हैं कि उनके खेत की लौकी और अन्य सब्जियों का उपयोग लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं. इन सब्जियों से बने जूस शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी समस्याओं में राहत देते हैं. यही कारण है कि उनकी फसलों की बाजार में काफी मांग है.

औषधीय गुणों वाली सब्जियां (फोटो ईटीवी भारत gfx)

रामधन और उनका परिवार कुल 12 बीघा जमीन पर खेती करता है, जिसमें 6 बीघा में अनाज और 6 बीघा में सब्जियां उगाई जाती हैं. वे बताते हैं कि सभी खर्च निकालने के बाद उन्हें हर महीने करीब 2 से 2.5 लाख रुपये तक की बचत हो जाती है. उनकी फसलों की गुणवत्ता के कारण उन्हें बाजार में बेहतर दाम मिलते हैं. जहां सामान्य बाजार में मूली 15 से 20 रुपये प्रति किलो बिकती है, वहीं उनकी मूली 40 रुपये प्रति किलो तक बिकती है. इसी तरह गाजर 70 रुपये और खीरा 100 रुपये प्रति किलो तक बिक जाता है.

​जयपुर के रामधन ने नौकरी छोड़ जैविक खेती अपनाई (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

हाल ही में उन्होंने 2 बीघा में आलू की फसल लगाई है, जिससे उन्हें करीब 5 लाख रुपये की आय होने की उम्मीद है. यह आय वे मात्र तीन महीने में प्राप्त कर लेंगे. रामधन का मानना है कि अगर सही तरीके से जैविक खेती की जाए तो यह पारंपरिक खेती से कहीं अधिक लाभदायक साबित हो सकती है.

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खेती के साथ-साथ अब तेल-मसाले का व्यापार : रामधन ने खेती को और आगे बढ़ाते हुए अपने खेत पर ही एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की है. यहां वे मसाले पीसने और तेल निकालने का काम करते हैं. यह सभी उत्पाद भी पूरी तरह ऑर्गेनिक होते हैं. वे इन उत्पादों को सीधे जयपुर शहर में ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, जिससे उन्हें बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. गुणवत्ता और शुद्धता के कारण उनके उत्पाद बाजार की तुलना में अधिक कीमत पर बिकते हैं. इस पूरे काम में उनका परिवार भी पूरी तरह साथ दे रहा है. रामधन और उनकी पत्नी खेत की देखभाल करते हैं, जबकि उनका भाई बाजार में सप्लाई का काम संभालता है और भाई की पत्नी पशुधन की देख रेख करती हैं. इस तरह पूरे परिवार के सामूहिक प्रयास से यह मॉडल सफल हो पाया है.

​खेत की 'झोपड़ी' बनी मिनी लैब (फोटो ईटीवी भारत gfx)

रामधन की यह पहल आत्मनिर्भर खेती का एक बेहतरीन उदाहरण है. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो खेती न केवल लाभदायक व्यवसाय बन सकती है, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. उनकी सफलता अन्य किसानों के लिए प्रेरणा है, जो पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नए प्रयोग करना चाहते हैं.

​नौकरी की सुरक्षा छोड़ी, मिट्टी से जोड़ा नाता (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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