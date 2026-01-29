ETV Bharat / state

किसान राधा कृष्ण ढाई एकड़ में उगा रहे 22 तरह की फसलें; 10 लाख हो रही सालाना कमाई, जानिये खेती में क्या है खास?

किन्नू और माल्टा की खेती : प्रगतिशील किसान राधा कृष्ण शर्मा ने बताया कि चंबल और यमुना नदी के बीच में यह क्षेत्र आता है. यहां पर किन्नू और माल्टा की खेती की प्लानिंग की. इसके लिए गांव से दूर अपने खेत पर ढाई एकड़ का फार्म हाउस बनाया. प्राकृतिक खेती के लिए उन्होंने फार्म हाउस में किन्नू और माल्टा के पौधे लगाए. बागवानी में पौधों की बेहतर बढ़वार देखकर नींबू, अमरूद, अनार, सीताफल, आंवला, एप्पल बेर, केला, आम के साथ ही चीकू के पौधे लगाए. इनके साथ ही पॉपुलर, सहजन, बांस और गुलाब के पौधे भी लगाए हैं.

'कीटनाशक का नहीं होता है उपयोग' : किसान राधा कृष्ण शर्मा बताते हैं कि ऐसी खेती जिसमें न्यूनतम लागत, अधिक उपज, उच्च गुणवत्ता, जिसमें रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है. यह जीरो बजट प्राकृतिक खेती होती है. इसमें मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, बीज उपचार और कंपोस्टिंग का उपयोग किया जाता है. जिसमें मिट्टी की सेहत बेहतर रखने के लिए गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, चना बेसन, मिट्टी और प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके जीवामृत बनाया जाता है. बीजामृत से बीजों को उपचारित किया जाता है.

प्रगतिशील किसान राधा कृष्ण शर्मा ढाई एकड़ में फार्म हाउस में 22 तरह की फसलें ले रहे हैं. जिसमें मौसम के अनुसार फल, सब्जी और अनाज उगाया जाता है. उन्होंने बताया कि वह 10 से 12 लाख रुपये कमाते हैं. आइए, जानते हैं क्या है प्रगतिशील किसान राधा कृष्ण शर्मा की प्राकृतिक खेती और बागवानी की पूरी कहानी?

आगरा : केंद्र और यूपी सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर दे रही है, जिससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों. इसी दिशा में अब किसान भी खेती में नए नवाचार कर रहे हैं, जिससे आमदनी बढ़े. आगरा की बाह तहसील के गांव राठौटी में किसान राधा कृष्ण शर्मा के पंच स्तरीय बागवानी व प्राकृतिक खेती मॉडल की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है.

'असम की वैरायटी के बांस के पौधे लगाए' : उन्होंने बताया कि बागवानी और प्राकृतिक खेती का पंच-स्तरीय प्राकृतिक खेती मॉडल है. जिसमें बायोडायवर्सिटी का पूरा ख्याल रखा है. इसके लिए यहां पर बांस के पौधे लगाए हैं. जो असम की वैरायटी है. जिससे जरूरी बांस भी हमें मिल जाते हैं. इसके साथ ही मेडिशन प्लांट में सहजन के पौधे भी लगाएं हैं. जिसकी फली और पत्तियों का पाउडर बेचने की प्लानिंग की है. इसके साथ ही इन पौधों बीच में ही प्राकृतिक खेती की शुरूआत की, जिसमें सब्जी में पालक, भिंडी, मैथी, गाजर, मूली, लौकी, तोरई, करेला, रतालू, सेम की खेती शुरू की, जो देशी बीज से करते हैं. इसके साथ ही हल्दी, आलू, गेंहू, जौ, ईख की खेती करते हैं.







फार्म हाउस की कराई बाउंड्री : उन्होंने बताया कि बागवानी और प्राकृतिक खेती के लिए फार्म हाउस की बाउंड्री कराई. जिससे आवारा पशु नुकसान ना करें. मगर, पक्की बाउंड्रीवॉल से फार्म का तापमान भी नियंत्रित करना था इसलिए, बाउंड्रीवॉल से सटाकर गन्ना बोया. इसके साथ ही एप्पल बेर के पौधे लगाए हैं, जिससे गर्मी में लू और सर्दी में शीतलहर का बॉउंड्रीवॉल के गर्म और ठंडी होने से कोई असर फार्म हाउस के पौधे और फसल पर कोई प्रभाव नहीं पडता है. इसके साथ ही बॉउंड्रीवाल बनाने में जो खर्च हुआ था, उस पर बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, करेला, सेम, कददू को उगाई. इन बेल को इसी बाउंड्रीवॉल पर चढ़ा देता हूं.







'बागवानी में फलदार पौधे लगाए' : उन्होंने बताया कि वह ढाई एकड़ के फार्म हाउस में बागवानी और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. उन्होंने बागवानी में फलदार पौधे लगाए हैं. खुद के लिए गेंहू, पशुओं के लिये जौ उगाते हैं. इसके साथ ही हरी सब्जियां उगाते हैं. जिसमें पालक, धनिया, गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, मूली, गाजर, शलजम और आलू शामिल हैं. इस ढाई एकड़ के फार्म हाउस में बागवानी और प्राकृतिक खेती से करीब दस लाख रुपये की सालाना कमाई हो रही है. इस साल फसल पर माल्टा और किन्नू की अच्छी पैदावार हुई. अब गन्ना से गुड़ बनाने की यूनिट लगाएंगे, जिससे लोगों को केमिकल फ्री गुड़ बनाकर खिला सकें.







'ढाई एकड़ में 22 से अधिक तरह की फसलें' : प्रगतिशील किसान लाखन सिंह त्यागी ने बताया कि वह आलू और गेंहू की खेती करते हैं. हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र से बागवानी और प्राकृतिक खेती के मॉडल के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने भी प्रगतिशील किसान राधा कृष्ण शर्मा का फार्म हाउस देखा. उन्होंने बताया कि वह महज ढाई एकड़ में 22 से अधिक तरह की फसलें उगा रहे हैं. जिससे उनकी अच्छी कमाई हो रही है. इसमें उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं. इसके बाद भी भरपूर पैदावार ले रहे हैं. वाकई बागवानी और प्राकृतिक खेती का गजब मॉडल है.





'किन्नू और माल्टा की बढ़ी बागवानी' : आगरा के बिचपुरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि प्रगतिशील किसान राधा कृष्ण शर्मा लंबे समय से केंद्र से जुडे हैं, जो एक सफल किसान हैं. उन्हें बागवानी और प्राकृतिक खेती में जो भी समस्या आती है, उसे कृषि वैज्ञानिक दूर करने में मदद करते हैं. प्रगतिशील किसान राधा कृष्ण शर्मा का फार्म हाउस बागवानी और प्राकृतिक खेती का बेहतरीन मॉडल है. उनकी बागवानी और प्राकृतिक खेती का तरीका देखकर दूसरे किसान भी आगे आ रहे हैं, जिनकी हर संभव मदद भी वह कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाह तहसील में किन्नू और माल्टा की बागवानी बढ़ रही है.

गुजरात के अहमदाबाद में हुई पढ़ाई : बता दें कि आगरा जिले में बाह तहसील में गांव राठौटी है, जो जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर है. गांव राठौटी निवासी किसान राधा कृष्ण शर्मा की शिक्षा गुजरात के अहमदाबाद में हुई. वहां पर नौकरी शुरू की. करीब 12 साल पहले वह अपने पैतृक गांव राठौटी लौट आए. जिसके बाद उन्होंने खेती करने का मन बनाया. खेती में खाद, दवा और बीज के लिए मारामारी देखकर खेती करने की सोची. इसके लिए सबसे पहले सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती मॉडल की ट्रेनिंग ली. इसके बाद आगरा में बिचपुरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से जुडे. इस दौरान प्राकृतिक खेती के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान से मिले. इसके बाद गांव में प्राकृतिक खेती करना शुरू किया.





