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झारखंड के हीट जोन गढ़वा में कश्मीर और हिमाचल की पैदावार, प्रगतिशील किसान प्रमोद कुमार ने किया कमाल

खेती में नवाचार का उदाहरण गढ़वा में दिखा है. एक प्रगतिशील किसान ने ठंड प्रदेशों में होने वाली खेती गढ़वा में की है.

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गढ़वा में सेब की बागवानी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 16, 2026 at 3:17 PM IST

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गढ़वा:पठारी क्षेत्र होने के कारण गढ़वा जिला गर्म इलाका माना जाता है. यहां का तापमान गर्मी के मौसम में हमेशा 35 से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है. ऐसे में यहां मौसम के अनुसार ही खेती की जाती है, लेकिन गढ़वा के एक किसान ने अपनी मेहनत की बदौलत ठंड प्रदेशों में होने वाले खेती को गढ़वा जैसे गर्म क्षेत्र में की है. जिसकी काफी प्रशंसा हो रही है.

गढ़वा में सेब की बागवानी

दरअसल, गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड क्षेत्र के गनियारी खुर्द गांव निवासी प्रगतिशील किसान प्रमोद कुमार ने खेती में नवाचार का उदाहरण पेश करते हुए सेब की बागवानी शुरू की है. किसान प्रमोद कुमार ने अपनी एक एकड़ जमीन पर करीब 100 सेब के पौधे लगाए हैं, जो अब तेजी से बढ़ रहे हैं और कई पौधों में फल भी निकलने लगे हैं. क्षेत्र में सेब की खेती का यह प्रयास किसानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

प्रगतिशील किसान प्रमोद कुमार और जिला कृषि पदाधिकारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

100 पौधों से की शुरुआत

इस संबंध में किसान प्रमोद कुमार ने बताया कि उन्हें नई फसलों की खेती में हमेशा रुचि रही है. इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले दो वर्ष पूर्व विश्वास के तौर पर ऑनलाइन माध्यम से एक सेब का पौधा मंगवाया था. उस पौधे की अच्छी वृद्धि देखकर उनका आत्मविश्वास बढ़ा और फिर उन्होंने हिमाचल प्रदेश से 100 सेब के पौधे मंगवाकर अपने खेतों में लगाए. उन्होंने बताया कि वर्तमान में सभी पौधों की ग्रोथ लगभग 8 से 10 फीट तक हो चुकी है और कई पौधों में फल भी लगने शुरू हो गए हैं.

प्रमोद कुमार के अनुसार सही देखभाल, समय-समय पर सिंचाई और जैविक खाद के उपयोग से पौधों में अच्छी वृद्धि हो रही है. उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह पौधों की देखभाल जारी रही तो आने वाले समय में अच्छी मात्रा में सेब का उत्पादन होने की उम्मीद है. किसान प्रमोद कुमार का कहना है कि पारंपरिक खेती के साथ-साथ यदि किसान नई फसलों की खेती की ओर भी ध्यान दें तो उनकी आय में वृद्धि हो सकती है. उन्होंने कहा कि सेब की खेती आमतौर पर पहाड़ी और ठंड प्रदेशों में की जाती है, लेकिन नई किस्मों और बेहतर तकनीक के कारण अब मैदानी क्षेत्रों में भी इसकी खेती संभव है.

किसानों के लिए बने प्रेरणास्रोत

प्रमोद कुमार के इस प्रयास को देखकर आसपास के किसान भी उत्साहित हैं और उनसे सेब की खेती के बारे में जानकारी ले रहे हैं. कई किसान उनके खेत में जाकर पौधों को देख रहे हैं और खेती की प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह प्रयोग सफल होता है तो आने वाले समय में क्षेत्र के अन्य किसान भी सेब की खेती की ओर कदम बढ़ा सकते हैं. इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ-साथ क्षेत्र में बागवानी को भी बढ़ावा मिलेगा. प्रगतिशील किसान प्रमोद कुमार का यह प्रयास न केवल क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि मेहनत और नई सोच के साथ खेती में नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं.

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गढ़वा में सेब की बागवानी. (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रगतिशील किसान को योजनाओं से जोड़ा जाएगाः डीएओ

वहीं किसान प्रमोद कुमार द्वारा गढ़वा में सेब की बागवानी करने पर जिला कृषि पदाधिकारी खुशबू पासवान भी काफी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा की ऐसे क्षेत्र में सेब की खेती करना बहुत कठिन ही नहीं, बल्कि नामुमकिन भी है. लेकिन किसान प्रमोद कुमार ने जो कर दिखाया है वह काबिले तारीफ है. हम किसान प्रमोद कुमार को सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे.

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