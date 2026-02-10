ETV Bharat / state

मेकेनिक से 'बैर किंग' बनने का सफर: जोधपुर के राजेंद्र ने बेकार गिरे बैर से बदली किस्मत, बनाया 50 गांवों को लखपति

​​जोधपुर के राजेंद्र कुमार ने देशी बैर सुखाकर बेचने का स्टार्टअप शुरू किया है जिससे वे किसानों को अतिरिक्त कमाई करवा रहे हैं.

मारवाड़ के बैर
मारवाड़ के बैर (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 10, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

​जोधपुर : कहते हैं कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं. इस बात को सच कर दिखाया है जोधपुर जिले के झंवर गांव के एक प्रगतिशील किसान राजेंद्र कुमार पटेल ने. पेशे से पार्ट-टाइम बाइक मेकेनिक राजेंद्र ने अपनी सूझबूझ से एक ऐसा स्टार्टअप खड़ा किया है, जिसने न केवल उनकी किस्मत बदली, बल्कि मारवाड़ के 50 गांवों के किसानों के लिए भी कमाई का नया जरिया खोल दिया है.

​बेकार पड़े रहने वाले बैर बने सोना: ​मारवाड़ के खेतों में 'बोलडी' (देशी बैर के पेड़) बहुतायत में पाए जाते हैं. अक्टूबर से फरवरी तक इन पर फल लगते हैं. अक्सर ये बैर नीचे गिरकर खराब हो जाते थे या फिर किसान इन्हें घर में ही इस्तेमाल कर लेते थे. बाजार में इनका सही दाम न मिलने के कारण किसान इन्हें बेचने से कतराते थे. लेकिन 33 वर्षीय राजेंद्र ने सात साल पहले एक ऐसी संभावना देखी, जिसने सबको हैरान कर दिया. उन्हें पता चला कि 'सूखे बैर' की बाजार में जबरदस्त डिमांड है. लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए. राजेंद्र ने सात साल पहले सूखे बैर की​ डिमांड का पता कर अपना काम शुरू किया.

सात साल में बिना लागत का खड़ा किया स्टार्टअप (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

इसे भी पढ़ें: बिना रसायन जैविक खाद से फसल को दे रहे 'ताकत', सर्दी में उगाया स्ट्रॉबेरी व ड्रैगन फ्रूट

​कैसे शुरू हुआ यह अनूठा स्टार्टअप? : ​राजेंद्र बताते हैं कि उन्होंने बड़े बाजारों में सूखे बैर की मांग पर रिसर्च किया. चूंकि दिल्ली और बड़े शहरों में सप्लाई के लिए भारी मात्रा में माल चाहिए था, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने खेत तक सीमित न रहकर एक बड़ा नेटवर्क बनाया. राजेंद्र ने गाड़ी लगाकर आस-पास की ढाणियों और गांवों से बैर एकत्र करना शुरू किया. वे हर दिन 300 से 400 कट्टे बैर खरीदते हैं. किसानों को 20 से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया जाता है. बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, इस सीजन में एक आम किसान 50 हजार रुपये तक कमा लेता है. वे बताते हैं कि इस बार उत्पादन कम हुआ हैं. लेकिन फिर उनको बैर देने वाला प्रत्येक किसान तीन माह में 50 हजार रुपए तक कमा लेता हैं. जबकि पहले यह संभव नहीं था.

खेतों से एकत्र करते हैं बैर
खेतों से एकत्र करते हैं बैर (फोटो ईटीवी भारत gfx)

​लाल चादर सा नजर आता है खेत : ​बैर इकट्ठा करने के बाद राजेंद्र उन्हें अपने खेत में तिरपाल बिछाकर सुखाते हैं. जब ये बैर सूखते हैं, तो पूरा खेत मथानिया की प्रसिद्ध लाल मिर्च की तरह 'लाल चादर' से ढका हुआ नजर आता है. करीब 10 दिन तक कड़ी धूप में सुखाने के बाद इन्हें कट्टों में भरकर दिल्ली और अब सीधे सिलीगुड़ी भेजा जाता है. इस काम में राजेंद्र का पूरा परिवार हाथ बंटाता है.

इसे भी पढ़ें: Success story: फूलों की खेती ने बनाया लखपति! 4000 स्कवॉयर मीटर में सालाना होती है लाखों की कमाई

सूखे बैर का बिजनेस
सूखे बैर का बिजनेस (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

​मसालों और दवाओं में उपयोग: राजेंद्र ने बताया कि इन सूखे बैर का उपयोग मुख्य रूप से मसालों को पीसने और आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में किया जाता है. दिल्ली के रास्ते यह माल बड़ी मात्रा में बांग्लादेश और अन्य देशों में एक्सपोर्ट होता है. इस साल वे सीधे सिलीगुड़ी के व्यापारियों को माल भेज रहे हैं, जो आगे इसे विदेशों में निर्यात करते हैं. ​सीजन खत्म होने के बाद राजेंद्र वापस अपनी बाइक रिपेयरिंग की दुकान संभाल लेते हैं. एक मेकेनिक से लेकर एक सफल निर्यातक (Exporter) तक का उनका यह सफर आज राजस्थान के युवाओं के लिए मिसाल बन गया है.

बेकार गिरे बैर से बदली किस्मत!
बेकार गिरे बैर से बदली किस्मत! (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

TAGGED:

PROGRESSIVE FARMER
सूखे बैर का बिजनेस
मारवाड़ के बैर
DRIED BERRY EXPORT BUSINESS
JODHPUR FARMER STARTUP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.