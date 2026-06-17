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कोडरमा में प्रगतिशाील किसान का कमाल! मल्टीलेयर खेती से एक ही सीजन में तीन अलग-अलग सब्जियों का उत्पादन

कोडरमा के प्रगतिशील किसान एक ही जमीन पर मल्टीलेयर खेती करके तीन सब्जियों का एक साथ उत्पादन कर रहे हैं. भोला शंकर सिंह की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 17, 2026 at 6:01 PM IST

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कोडरमा: जिले डोमचांच प्रखंड के प्रगतिशील किसान सुमन लाल मेहता एक ही जमीन पर, एक ही मौसम में, एक ही पटवन से तीन अलग-अलग प्रकार की सब्जियों की खेती करके मल्टीलेयर खेती कर रहे हैं. जिले के ये एक मात्र किसान हैं, जो इस तकनीक से खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं. डोमचांच के किसान सुमन लाल मेहता अपनी दो एकड़ से अधिक खेती योग्य जमीन पर मल्टीलेयर खेती कर रहे हैं, जिसके फायदे भी दिखने लगे हैं.

एक ही जमीन पर तीन अलग-अलग प्रकार की सब्जियों की पैदावार

मल्टीलेयर यानि, जमीन के नीचे हल्दी, अदरक, गाजर और जमीन की ऊपरी सतह पर पत्तेदार फसल यानि, धनिया और साग जबकि खेत के ऊपर लगे मचान पर लत्तर वाली सब्जियां यानि करेला, कुंद्री और जंगली खक्सा लगाया है. इस खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही जमीन पर तीन अलग-अलग प्रकार की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है. किसान सुमन लाल मेहता ने बताया कि मध्यप्रदेश से उन्होंने मल्टीलेयर खेती की विधि सीखी थी और वे अपने खेत में इस विधि से कृषि कार्य कर रहे हैं.

मल्टीलेयर खेती से तीन अलग अलग सब्जियों का उत्पादन (Etv Bharat)

मल्टीलेयर खेती में तीन प्रकार की सब्जियों का उत्पादन

आमतौर पर तीन फसलों के उत्पादन के लिए अलग-अलग भूमि के अलावा अलग-अलग पद्धति अपनाई जाती है, लेकिन इस मल्टीलेयर खेती से एक ही मौसम में, एक ही भू-भाग पर, एक ही पटवन से अलग-अलग प्रकार की तीनों सब्जियों का उत्पादन संभव हो पा रहा है. खेतों की पटवन भी टपक सिंचाई विधि से की जाती है, जिससे पानी की भी बचत होती है.

दरअसल, जिस पद्धति से यह खेती की जा रही है, उसमें घास-फूस और बांस से बने मचान नीचे लगे फसलों के लिए तापमान नियंत्रण का काम करता है, जो इस भीषण गर्मी में भी मिट्टी की नमी बनाए रखने के साथ हरियाली बनाए रखने में कारगर साबित होता है.

Multilayer Farming
मल्टीलेयर खेती (Etv Bharat)

कारगार साबित हो रही है यह तकनीक: प्रगतिशील किसान

किसान सुमन लाल मेहता ने बताया कि यह प्रयोग काफी कारगर है और इसमें मुनाफा भी अच्छा होता है. मिट्टी के अंदर और मिट्टी के ऊपर लगी फसलों पर सूर्य की सीधी किरण नहीं पहुंचती है, जिससे एक निश्चित तापमान पर पौधों का उत्सर्जन अच्छे ढंग से हो पाता है और उसके झुलसने का भी खतरा नहीं रहता.

multilayer farming in Koderma
जमीन के नीचे हल्दी, अदरक और गाजर का उत्पादन (Etv Bharat)

कृषि विभाग भी सुमन लाल मेहता के इस मल्टीलेयर खेती के प्रयोग से काफी खुश है और उसे विभाग की ओर से अन्य सुविधाओं का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है.

जिले के दूसरे किसानों को भी सुमन लाल मेहता की नई पद्धति से वाकिफ कराया जाएगा ताकि वह भी प्रोत्साहित हो सके और मल्टीलेयर खेती करके कम भूमि में अधिक उत्पादन कर मुनाफा कमा सके: सुरेश स्वाशी, कृषि पदाधिकारी

मल्टीलेयर खेती से किसानों की आय हुई दोगुनी

पारंपरिक खेती से जहां एक मौसम में एक खेत में सिर्फ एक ही फसल या सब्जी का उत्पादन हो पता था, ऐसे में मल्टीलेयर खेती की इस पद्धति से एक ही जमीन पर एक ही पटवन में अलग-अलग किस्म की सब्जियों का उत्पादन संभव हो पा रहा है, जो किसानों की आय दोगुनी करने में लाभकारी साबित हो रहा है.

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मल्टीलेयर खेती करने के फायदे
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