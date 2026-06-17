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कोडरमा में प्रगतिशाील किसान का कमाल! मल्टीलेयर खेती से एक ही सीजन में तीन अलग-अलग सब्जियों का उत्पादन

कोडरमा: जिले डोमचांच प्रखंड के प्रगतिशील किसान सुमन लाल मेहता एक ही जमीन पर, एक ही मौसम में, एक ही पटवन से तीन अलग-अलग प्रकार की सब्जियों की खेती करके मल्टीलेयर खेती कर रहे हैं. जिले के ये एक मात्र किसान हैं, जो इस तकनीक से खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं. डोमचांच के किसान सुमन लाल मेहता अपनी दो एकड़ से अधिक खेती योग्य जमीन पर मल्टीलेयर खेती कर रहे हैं, जिसके फायदे भी दिखने लगे हैं.

एक ही जमीन पर तीन अलग-अलग प्रकार की सब्जियों की पैदावार

मल्टीलेयर यानि, जमीन के नीचे हल्दी, अदरक, गाजर और जमीन की ऊपरी सतह पर पत्तेदार फसल यानि, धनिया और साग जबकि खेत के ऊपर लगे मचान पर लत्तर वाली सब्जियां यानि करेला, कुंद्री और जंगली खक्सा लगाया है. इस खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही जमीन पर तीन अलग-अलग प्रकार की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है. किसान सुमन लाल मेहता ने बताया कि मध्यप्रदेश से उन्होंने मल्टीलेयर खेती की विधि सीखी थी और वे अपने खेत में इस विधि से कृषि कार्य कर रहे हैं.

मल्टीलेयर खेती से तीन अलग अलग सब्जियों का उत्पादन (Etv Bharat)

मल्टीलेयर खेती में तीन प्रकार की सब्जियों का उत्पादन

आमतौर पर तीन फसलों के उत्पादन के लिए अलग-अलग भूमि के अलावा अलग-अलग पद्धति अपनाई जाती है, लेकिन इस मल्टीलेयर खेती से एक ही मौसम में, एक ही भू-भाग पर, एक ही पटवन से अलग-अलग प्रकार की तीनों सब्जियों का उत्पादन संभव हो पा रहा है. खेतों की पटवन भी टपक सिंचाई विधि से की जाती है, जिससे पानी की भी बचत होती है.

दरअसल, जिस पद्धति से यह खेती की जा रही है, उसमें घास-फूस और बांस से बने मचान नीचे लगे फसलों के लिए तापमान नियंत्रण का काम करता है, जो इस भीषण गर्मी में भी मिट्टी की नमी बनाए रखने के साथ हरियाली बनाए रखने में कारगर साबित होता है.