झारखंड स्थापना दिवस की तैयारी में जुटी हेमंत सरकार, राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर होंगे मुख्य कार्यक्रम
झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित होंगे. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 13, 2026 at 3:55 PM IST
रांची: बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था. 26 सालों के इस सफर में विकास की रुपरेखा बनती रही और इसे जमीन पर उतारने का प्रयास होता रहा. सरकारी- गैर सरकारी प्रयासों से राज्य में उत्तरोत्तर विकास होता रहा है. इन सबके बीच एक बार फिर राज्य स्थापना दिवस की तैयारी सरकारी स्तर पर शुरू हो गई है, जिसके तहत 15 नवंबर को अलग अंदाज में राज्य के सभी जिलों में शुरू की जाएगी, जिसके तहत रन पर क्लीननेस का आयोजन होगा और स्थापना दिवस का समापन वर्तमान सरकार के दूसरे वर्षगांठ के अवसर पर 28 नवंबर को खेल गांव रांची में आयोजित कार्यक्रम के साथ संपन्न होगा.
रन पर क्लीनेस का आयोजन
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 15 नवंबर को सुबह 7:00 बजे से सभी जिलों में रन पर क्लीनेस का आयोजन होगा. इसके तहत लोग अपने-अपने जिले के प्रमुख चौक चौराहों और महत्वपूर्ण स्थलों से छठ घाटों तक दौड़ लगाएंगे. इसके बाद छठ घाट और आसपास के क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा.
राज्यस्तर पर होंगे कई कार्यक्रम, तैयारी में जुटा प्रशासन
स्थापना दिवस के मौके पर 17 से 25 नवंबर तक राज्य स्तरीय कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर खेलकूद, नाटक, नृत्य संगीत और निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा. विजेता टीम को मुख्य कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत की जाएगी.
योजना एवं कार्यक्रमों संबंधी में जानकारी
26 नवंबर से 28 नवंबर तक खेल गांव रांची में मेला, प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभागीय स्टॉल के साथ-साथ हर जिले का एक-एक स्टॉल और अन्य स्टाल लगाए जाएंगे. विभागीय स्लॉट में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं कार्यक्रमों और जनउपयोगी सेवाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.
खेलगांव में मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन
वर्तमान सरकार के द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर 28 नवंबर को खेलगांव में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, शुभारंभ तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा.
राज्य सरकार करेगी उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित
जानकारी के मुताबिक, पंचायत, प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों संस्थाओं को भी इस दौरान सम्मानित किया जाएगा. 26 नवंबर से 28 नवंबर तक सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित किए जायेंगे. 28 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों सीबीएसई आईसीएसई और जैक बोर्ड के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा.
पूजा सिंघल की अध्यक्षता में बनी कमेटी
स्थापना दिवस एवं वर्तमान सरकार के दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई- गवर्नेंस सचिव पूजा सिंघल की अध्यक्षता में सरकार ने 7 सदस्य आईएएस अधिकारियों की कमेटी बनाई है. इस कमेटी में ग्रामीण विकास सचिव मनोज कुमार, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, पर्यटन सचिव मुकेश कुमार, रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, रांची नगर निगम के आयुक्त सुशांत गौरव, जेएसएलपीएस के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्य मित्तल और पर्यटन निदेशक नमन प्रियेश लकड़ा शामिल हैं.
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