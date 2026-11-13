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झारखंड स्थापना दिवस की तैयारी में जुटी हेमंत सरकार, राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर होंगे मुख्य कार्यक्रम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( ETV BHARAT )

रांची: बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था. 26 सालों के इस सफर में विकास की रुपरेखा बनती रही और इसे जमीन पर उतारने का प्रयास होता रहा. सरकारी- गैर सरकारी प्रयासों से राज्य में उत्तरोत्तर विकास होता रहा है. इन सबके बीच एक बार फिर राज्य स्थापना दिवस की तैयारी सरकारी स्तर पर शुरू हो गई है, जिसके तहत 15 नवंबर को अलग अंदाज में राज्य के सभी जिलों में शुरू की जाएगी, जिसके तहत रन पर क्लीननेस का आयोजन होगा और स्थापना दिवस का समापन वर्तमान सरकार के दूसरे वर्षगांठ के अवसर पर 28 नवंबर को खेल गांव रांची में आयोजित कार्यक्रम के साथ संपन्न होगा.

रन पर क्लीनेस का आयोजन