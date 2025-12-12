ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार के दो वर्ष: आमजन से सुझाव मांगे, विकास रथों से होगा योजनाओं का प्रचार

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते हुए आमजन से सुझाव मांगे और योजनाओं के प्रचार के लिए 50 विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन रथों के माध्यम से सरकार की दो वर्ष की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाई जाएगी. इन रथों पर एक सुझाव पेटिका भी लगाई गई है, जिसमें आम नागरिक 'विकसित राजस्थान' के लिए अपने सुझाव डाल सकेंगे. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इन सुझावों को अगले बजट में समाहित किया जाएगा.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को अपने कामों का हिसाब देना सरकार की जिम्मेदारी है, इसीलिए भाजपा सरकार ने पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी अपने सुशासन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है. उन्होंने कहा कि पांच साल के कार्यकाल में पूरे करने के लिए जो वादे किए गए थे, उनमें से 70 प्रतिशत कार्य केवल दो वर्षों में ही पूरे कर लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि विकास रथ हर विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचकर आमजन को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे. उन्होंने पानी-बिजली के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्य और किसानों को ऊर्जादाता बनाने की बात कही. उन्होंने कहा कि ऊर्जा में किए गए नवाचारों से अब हम प्रदेश के 22 जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध करा रहे हैं. सीएम ने घोषणा की कि किसान सम्मान निधि को चरणबद्ध तरीके से 9 हजार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए किया जाएगा.

92 हजार नौकरियां दी: मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 92 हजार सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और इसी माह 20 हजार युवाओं को और नियुक्तियां दी जाएंगी. पांच साल में कुल चार लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी. उन्होंने 'राइजिंग राजस्थान' के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू और निजी क्षेत्र में ढाई लाख रोजगार सृजन की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है. वहीं, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं को 1.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने आयुष्मान आरोग्य योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी चर्चा की गई.