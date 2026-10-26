वाल्मीकि जयंती पर भक्तिमय हुआ माहौल; देवरही मंदिर में अखंड रामायण तो प्रयागराज में गूंजा सुंदरकांड
वाल्मीकि जयंती पर देवरिया, प्रयागराज और फर्रुखाबाद में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:44 PM IST
देवरिया/प्रयागराज/फर्रुखाबाद : महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में जगह-जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इसी कड़ी में देवरिया में भी जिला प्रशासन और जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के निर्देशन में देवरही मंदिर में 24 घंटे के अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर वाल्मीकि समुदाय के लोगों को रामायण की पुस्तकें भी वितरित की गईं.
इधर प्रयागराज में भी संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में जनपद के पांच प्रमुख मंदिरों में भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जहां सुबह से ही 8 घंटे का अखंड वाल्मीकि रामायण पाठ, सुंदरकांड गायन, दीप प्रज्वलन और भजन-कीर्तन संपन्न हुआ. इस 8 घंटे लंबे भक्तिमय अनुष्ठान का समापन शाम 6:00 बजे जिले के सभी चयनित मंदिरों में एक साथ महाआरती के साथ किया गया.
वहीं, फर्रुखाबाद में भी महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जनपदभर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल रहा. वाल्मीकि मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. फतेहगढ़ ग्वालटोली में स्थित वाल्मीकि मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल हुए.
इस दौरान उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि न केवल रामायण के रचयिता थे, बल्कि उन्होंने समानता, न्याय और ज्ञान के संदेश से समाज को दिशा दी. आज भी उनके विचार सामाजिक समरसता और सद्भाव की प्रेरणा देते हैं. मंत्री ने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सद्भावना और प्रेरणा का संचार करते हैं.
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