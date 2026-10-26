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वाल्मीकि जयंती पर भक्तिमय हुआ माहौल; देवरही मंदिर में अखंड रामायण तो प्रयागराज में गूंजा सुंदरकांड

देवरही मंदिर में अखंड रामायण पाठ ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया/प्रयागराज/फर्रुखाबाद : महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में जगह-जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इसी कड़ी में देवरिया में भी जिला प्रशासन और जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के निर्देशन में देवरही मंदिर में 24 घंटे के अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर वाल्मीकि समुदाय के लोगों को रामायण की पुस्तकें भी वितरित की गईं.

देवरिया में वाल्मीकि जयंती (Photo Credit; ETV Bharat) इधर प्रयागराज में भी संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में जनपद के पांच प्रमुख मंदिरों में भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जहां सुबह से ही 8 घंटे का अखंड वाल्मीकि रामायण पाठ, सुंदरकांड गायन, दीप प्रज्वलन और भजन-कीर्तन संपन्न हुआ. इस 8 घंटे लंबे भक्तिमय अनुष्ठान का समापन शाम 6:00 बजे जिले के सभी चयनित मंदिरों में एक साथ महाआरती के साथ किया गया.