भजनलाल सरकार के 3 साल पूरे होने पर 18 दिन तक चलेंगे कार्यक्रम, एग्रीटेक मीट, नारी शक्ति सम्मेलन और रोजगार मेले होंगे खास
मुख्य सचिव ने कहा-ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट तीन साल के आयोजनों की प्रमुख गतिविधियों में शामिल होगा.
Published : November 12, 2026 at 6:11 PM IST
जयपुर: भजनलाल सरकार अपने तीन साल के कार्यकाल का जश्न प्रदेशभर में बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी में जुट गई है. 8 से 25 दिसंबर तक 18 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम और आयोजन होंगे. इन आयोजनों में कृषि, निवेश, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, पर्यटन, युवा प्रतिभाओं और सुशासन को केंद्र में रखा जाएगा. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए तैयारियों की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने कहा-ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट तीन साल के आयोजनों की प्रमुख गतिविधियों में शामिल होगा. इस बार युवाओं के लिए नई गतिविधियां और प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं भी कार्यक्रमों का हिस्सा होंगी.
जेईसीसी में जुटेंगे कृषि क्षेत्र के निवेशक और विशेषज्ञ: तीन दिवसीय ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में प्रस्तावित है. इसमें कृषि निवेश और निर्यात की संभावनाओं के साथ बागवानी, मोटे अनाज, आधुनिक खेती की तकनीकों और जल संरक्षण जैसे विषयों पर मंथन होगा. कृषि क्षेत्र में निवेश और नई तकनीकों को प्रोत्साहित करने के साथ भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी.
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युवाओं के लिए खेलो राजस्थान और प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं: सरकार के तीन साल के जश्न में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नवाचार सम्मेलन, खेलो राजस्थान, शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न प्रतियोगिताएं और प्रतिभा खोज कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. वहीं राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव एवं कौशल मेला भी प्रस्तावित है. इसके जरिए युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने पर जोर रहेगा.
नारी शक्ति सम्मेलन से लेकर राष्ट्रीय सरस मेले तक आयोजन: मुख्य सचिव ने बताया कि कार्यक्रमों की श्रृंखला में नारी शक्ति सम्मेलन और राष्ट्रीय सरस मेला भी शामिल होंगे. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिलों में शिविर लगाने की योजना है.वहीं शेखावाटी हेरिटेज मीट, प्रवासी राजस्थानी दिवस और जैसलमेर में पर्यटन सम्मेलन के साथ लोक कला उत्सव का शुभारंभ भी प्रस्तावित है. 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के आयोजन के साथ कार्यक्रमों की इस श्रृंखला का समापन होगा.
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केंद्र प्रायोजित योजनाओं के खर्च में 40 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी: बैठक में मुख्य सचिव ने वित्त (व्यय), संसदीय कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार और कार्मिक विभाग के कामकाज की प्रगति की भी समीक्षा की. वित्त विभाग ने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रीय सहायता के मद में अक्टूबर 2026 के अंत तक 17,227.22 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. यह राशि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 40.19 प्रतिशत अधिक है.
संसदीय कार्य विभाग के अनुसार पिछली समीक्षा बैठक के बाद 10 नवंबर तक 16वीं विधानसभा के 278 प्रश्नों का निस्तारण किया गया. वहीं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारियों ने मुख्य सचिव को बताया कि अक्टूबर माह में राजकाज प्रणाली पर प्रदेशभर में 92,200 से अधिक नई ई-फाइलें बनाई गईं. इसके साथ ही ई-फाइलों की कुल संख्या बढ़कर 55.90 लाख से अधिक हो गई है. कार्मिक विभाग ने भी वर्ष 2026-27 तक की 242 पदों से संबंधित विभागीय पदोन्नति समितियों की कार्रवाई पूरी होने की जानकारी दी.
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