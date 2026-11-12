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भजनलाल सरकार के 3 साल पूरे होने पर 18 दिन तक चलेंगे कार्यक्रम, एग्रीटेक मीट, नारी शक्ति सम्मेलन और रोजगार मेले होंगे खास

विभागों के सचिवों की बैठक लेते हुए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भजनलाल सरकार अपने तीन साल के कार्यकाल का जश्न प्रदेशभर में बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी में जुट गई है. 8 से 25 दिसंबर तक 18 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम और आयोजन होंगे. इन आयोजनों में कृषि, निवेश, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, पर्यटन, युवा प्रतिभाओं और सुशासन को केंद्र में रखा जाएगा. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए तैयारियों की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने कहा-ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट तीन साल के आयोजनों की प्रमुख गतिविधियों में शामिल होगा. इस बार युवाओं के लिए नई गतिविधियां और प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं भी कार्यक्रमों का हिस्सा होंगी.