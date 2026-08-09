ETV Bharat / state

विश्व आदिवासी दिवस : सिर पर गोफन-पंख, हाथों में तीर-कमान...हक-अधिकारों के लिए उठी आवाज

आदिवासी परिवार, भारत आदिवासी पार्टी और विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम में आदिवासी महापुरुषों को याद किया गया. उनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण कर पूजा की गई. लोकगीतों और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का दौर चला. महिलाओं और पुरुषों ने गैर नृत्य समेत विभिन्न प्रस्तुतियां देकर आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई. शहर में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर जगह-जगह तोरण और झंडे लगाए गए थे.

डूंगरपुर: विश्व आदिवासी दिवस पर रविवार को डूंगरपुर में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन के रंग नजर आए. शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम में आदिवासी लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे. पुरुषों ने सफेद कुर्ता-धोती के साथ सिर पर साफा, गोफन और पंख लगाए. पुरुषों हाथों में तीर-कमान थे. वहीं, महिलाएं पारंपरिक लहंगा-चोली और दुपट्टे के साथ गले में चांदी की हांसली और पैरों में कड़े पहनकर पहुंचीं.

परंपराओं को बचाने पर जोर: वक्ताओं ने आदिवासी समाज की रीति-रिवाज, परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करने पर जोर दिया. भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत, संस्थापक सदस्य कांतिलाल रोत, जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत सहित अन्य वक्ताओं ने आदिवासी समाज के हक और अधिकारों को लेकर आवाज उठाई. वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज आज भी शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति के मामले में पिछड़ा है.

आदिवासी क्षेत्रों के विकास और समाज को उसके अधिकार दिलाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है. संयुक्त राष्ट्र की ओर से आदिवासी समाज के विकास और अधिकारों को लेकर कई प्रावधान किए गए, लेकिन इनका प्रभावी क्रियान्वयन अब भी चुनौती बना है.

डूंगरपुर में बड़ी संख्या में मौजूद रहे आदिवासी (ETV Bharat Dungarpur)

एकजुट होकर अधिकारों की लड़ाई का आह्वान: वक्ताओं ने कहा कि सरकारें आदिवासी हितों से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करें तो आदिवासी क्षेत्रों में विकास को गति मिलने के साथ समाज को उसके अधिकार भी मिल सकते हैं. शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने, आर्थिक स्थिति मजबूत करने तथा संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए समाज को संगठित होकर आगे बढ़ना होगा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल हुए.

पढ़ें: आदिवासी विरासत को नई पहचान: खूंटी की पारंपरिक 'मुंडा ज्वेलरी' को मिला GI टैग, ऑनलाइन भी होगी बिक्री - MURHU ARTISANS