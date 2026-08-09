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झारखंड के विभिन्न जिलों में आदिवासी समाज के सम्मान में कार्यक्रम, ट्राइबल्स के योगदान को किया जा रहा है याद

झारखंड के गढ़वा जिले में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया. इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी और वीर शहीद नीलांबर-पीतांबर की आदमकद प्रतिमाओं पर अधिकारियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी. वहीं टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा की भी झलक देखने को मिली.

महोत्सव में पारंपरिक हस्तशिल्प, आदिवासी लोकचित्रकला और जनजातीय खानपान की प्रदर्शनी लगाई गई. मंदार और नगाड़े की थाप पर पारंपरिक लोकनृत्य, आदिवासी परिधान फैशन शो और आदिवासी विचार-दर्शन पर परिचर्चा का भी आयोजन हुआ.

विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बोकारो के कैंप टू स्थित शिबू सोरेन स्मृति भवन में बोकारो आदिवासी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया. महोत्सव का उद्घाटन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद, चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक और बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने किया. इस दौरान आदिवासी परंपराओं के अनुसार, आगंतुक मुख्य अतिथि मंत्री योगेंद्र प्रसाद एवं विधायकों का जिला प्रशासन की ओर से मोमेंटम देकर सम्मानित किया गया.

पाकुड़ में भी विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया. विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जिला प्रशासन एवं आदिवासी संगठनों राजनीतिक दलों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिला मुख्यालय के रवींद्र नगर भवन में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन डीसी मेघा भारद्वाज, एसपी अनुदीप सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष सबरी पाल ने संयुक्त रूप से किया.

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज भारत की मूल संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग है. प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण में इस समाज की भूमिका अहम रही है. आदिवासी समाज पेड़, पहाड़, नदी और जंगल को अपनी संस्कृति और आस्था से जोड़कर उनकी पूजा करता है. यही वजह है कि प्रकृति संरक्षण की परंपरा आज भी आदिवासी समाज में मजबूती से कायम है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के योगदान के बिना झारखंड की परिकल्पना नहीं की जा सकती. यही वजह है कि हर साल विश्व आदिवासी दिवस पर वीर आदिवासी नायकों और पूर्वजों को याद करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

प्रोग्राम के मुख्य अतिथि न्यायाधीश कौशल किशोर झा ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस झारखंड के लिए बेहद खास दिन है. संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी समाज की बड़ी आबादी है और झारखंड की पहचान में आदिवासी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

देवघर/पाकुड़/बोकारो/गढ़वा/लातेहार/जामताड़ा : विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड में आदिवासी समाज के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. संथाल परगना क्षेत्र के देवघर में अधिकारियों की उपस्थिति और न्यायाधीश का संबोधन किया गया कार्यक्रम में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया, एसपी प्रवीण पुष्कर, उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, विशेष अतिथि न्यायाधीश कौशल किशोर झा सहित जिले के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे.

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गढ़वा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. सबसे पहले बिरसा मुंडा पार्क पहुंचकर डीसी पीएन मिश्रा, एसपी आशुतोष शेखर सहित अन्य अधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद जिला समाहरणालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और टाउन हॉल परिसर में वीर शहीद नीलांबर-पीतांबर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. इसके बाद सभी अधिकारी और अतिथि टाउन हॉल पहुंचे, जहां आदिवासी परंपरा के मुताबिक, उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. कार्यक्रम स्थल पर फीता काटकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया.

आदिवासियों की पहचान के लिए काम कर रही सरकार: मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)

लातेहार-पलामू टाइगर रिजर्व में रोजगार और संरक्षण पर जोर

लातेहार में आदिवासी समाज और जल जंगल का संबंध सदियों पुराना है. जंगल के आसपास रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों को रोजगार से जोड़ने को लेकर पलामू टाइगर रिजर्व विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चल रही है. विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय विकास, युवाओं के कौशल और स्थानीय संसाधनों से रोजगार पैदा करने पर विशेष जोर दिया गया.

वहीं पलामू टाइगर रिजर्व के माध्यम से वीभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त किए आदिवासी तथा स्थानीय युवकों को प्रमाण पत्र भी दिया गया. दरअसल, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पलामू टाइगर रिजर्व में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में विधायक रामचंद्र सिंह मौजूद रहे.

इस मौके पर पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक प्रजेश जेन ने जन वन भागीदारी के तहत चल रही विभिन्न पहलों की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में युवाओं के सामने रोजगार एक बड़ी चुनौती है. ऐसे में ‘हुनर से रोजगार’ पहल के जरिए युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के लायक बनाने की कोशिश की जा रही है. अब तक 600 से ज्यादा जनजातीय युवाओं को नेचुरलिस्ट, कंप्यूटर, ड्राइविंग, इलेक्ट्रिशियन, सिलाई समेत कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है. अभी भी कई अन्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना चलाई जा रही है. युवा अपने गांव और अपने क्षेत्र में ही हुनर का इस्तेमाल कर कमाई कर सकें. इससे रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर होने वाले पलायन को भी कम करने की उम्मीद है.

रिज-टू-वैली मॉडल से आदिवासी क्षेत्र की नदियों को किया जा रहा है पुनर्जीवित

डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि ‘मिशन अविरल धारा’ के तहत रिज-टू-वैली मॉडल से स्थानीय नदियों और जलधाराओं को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है. खास बात यह है कि जल संरक्षण के इस काम को स्थानीय लोगों के लिए ग्रीन जॉब्स से भी जोड़ा जा रहा है.

MLA रामचंद्र सिंह ने दी आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं

इस मौके पर विश्व आदिवासी दिवस का शुभारंभ करते हुए विधायक रामचंद्र सिंह ने उपस्थित लोगों को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि पलामू टाइगर रिजर्व पूरी तरह घने जंगलों और जंगली जानवरों से भरा पड़ा है. आदिवासियों का जीवन जल जंगल और जमीन से जुड़ा है. पलामू टाइगर रिजर्व द्वारा यहां के आदिवासी और स्थानीय युवाओं को जंगल से रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में जो पहला आरंभ की गई है, वह काफी सराहनीय है. उन्होंने कहा कि जल जंगल और जमीन को संरक्षित करना हम सभी की जिम्मेवारी है.

जामताड़ा में विश्व आदिवासी दिवस का समारोह

जामताड़ा में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया. विभिन्न राजनीतिक संगठन सामाजिक संगठन के अलावा प्रशासन द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और आदिवासियों की कला संस्कृति और उनकी पहचान को लेकर चर्चा की गई.

विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्य समारोह जिला प्रशासन द्वारा दुलाडीह स्थित नगर भवन में आयोजित किया गया. जहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस मौके पर उपायुक्त सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी एवं काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग कलाकार मौजूद रहे.

जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी ने कहा आदिवासियों की पहचान के लिए सरकार काम कर रही

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा झारखंड सरकार आदिवासी की पहचान कैसे मिले, कैसे उनका उत्थान हो, उसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है और फोकस कर रही है. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि आदिवासी की भूमिका हर क्षेत्र में हो इसके लिए सरकार प्रयासरत है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 20 साल में आदिवासी के लिए कोई काम नहीं हुआ. अब उनकी सरकार इस आदिवासी के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि यह विडंबना है, जिसके लिए राज्य बना पहले उसका काम होना चाहिए लेकिन जो मालिक है आज उसी को 'चोर' बनाया जा रहा है.

केंद्र सरकार से सारना धर्म कोड लागू करने की मांग

आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड के आदिवासियों की पहचान के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से सारना धर्म कोड लागू करने की मांग की है. स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है लेकिन केंद्र सरकार 'लागू' नहीं कर रही है.

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