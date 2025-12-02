सदर अस्पताल में वर्ल्ड एड्स डे कार्यक्रम, युवाओं से जागरूकता अभियान में जुड़ने की अपील, कई संस्थान सम्मानित

ETV Bharat / state

रांची सदर अस्पताल में वर्ल्ड एड्स डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां एचआईवी जागरूकता पर जोर दिया गया.

राज्य स्तरीय वर्ल्ड एड्स डे कार्यक्रम में मौजूद लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 2, 2025 at 9:12 AM IST

4 Min Read
रांची: विश्व एड्स दिवस 2025 के अवसर पर सोमवार को सदर अस्पताल, रांची के ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, IAS मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने युवाओं से अपील की कि एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता को जन-जन तक पहुंचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है.

दीप प्रज्वलित करते अधिकारी (ETV BHARAT)

HIV संक्रमण को रोका जा सकता है: अभियान निदेशक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति (JSACS) लगातार रोकथाम और बचाव से जुड़े कार्यक्रम चला रही है. यदि आम लोगों को जागरूक कर उनकी समय पर जांच करवाई जाए तो संक्रमण को काफी हद तक रोका जा सकता है. उन्होंने रक्तदान के लिए भी युवाओं को प्रेरित किया.

अभियान निदेशक ने कहा कि राज्य में चल रहे रक्तदान अभियानों से युवा वर्ग बड़ी संख्या में जुड़ें, ताकि अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर किया जा सके. कार्यक्रम में राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. कमलेश प्रसाद ने एड्स से जुड़े भेदभाव पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के प्रति समाज में किसी भी तरह की दूरी या भेदभाव न हो, इसके लिए जन जागरूकता बढ़ाना जरूरी है. इन मरीजों को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें नियमित उपचार उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है.

नुक्कड़ नाटक से जागरूक करते छात्र (ETV BHARAT)

राज्य में 13 ART केंद्र कार्यरत

वहीं, अपर परियोजना निदेशक डॉ. एस.एस. पासवान ने बताया कि राज्य में 65 ICTC केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां जांच और काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है. राज्य में 13 ART केंद्र कार्यरत हैं, जहां एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को मुफ्त दवा और उपचार दिया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार संक्रमित लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की दिशा में निरंतर काम कर रही है.

सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि नर्सिंग कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों के छात्रों ने अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जिस तरह एड्स के प्रति जागरूकता फैलाई, वह प्रेरणादायक है. यदि युवाओं के बीच लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित हों तो एड्स को जड़ से खत्म करने की दिशा में राज्य बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है.

राज्य स्तरीय वर्ल्ड एड्स डे कार्यक्रम में मौजूद लोग (ETV BHARAT)

कई संस्थान हुए सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान सदर अस्पताल रांची और एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर को रक्तदान शिविर के सफल आयोजन के लिए सम्मानित किया गया. वहीं, बेहतर जांच व्यवस्था के लिए रिम्स रांची और एमजीएम मेडिकल कॉलेज के ICTC केंद्र को सम्मान मिला.एचआईवी संक्रमितों को नियमित दवा और इलाज उपलब्ध कराने के लिए ART केंद्र—एमजीएम कॉलेज जमशेदपुर और रिम्स रांची को भी सम्मानित किया गया.

नुक्कड़ नाटक से दिया जागरूकता का संदेश

कार्यक्रम में संत जेवियर कॉलेज, रांची और विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर एचआईवी संक्रमण, बचाव और भेदभाव जैसे मुद्दों पर जानकारी दी. छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक संदेश दिया कि एड्स के प्रति जागरूकता ही संक्रमण रोकने का सबसे सशक्त माध्यम है.

कई संस्थानों को किया गया सम्मानित (ETV BHARAT)

कैंडल मार्च से जागरूकता

एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर 30 नवंबर को सदर अस्पताल परिसर से मिशन चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया था. छात्रों ने मोमबत्तियां लेकर लोगों को एचआईवी/एड्स से जुड़े खतरों और रोकथाम के उपायों पर जागरूक किया. कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सिद्धार्थ सान्याल, DS डॉ. विमलेश कुमार, संयुक्त निदेशक CST डॉ. बादल चंद्र भक्त, संयुक्त निदेशक IEC रवि प्रकाश सिंह, उपनिदेशक डॉ. देवाशीष चक्रवर्ती, सत्य प्रकाश प्रसाद और कौशल किशोर पासवान शामिल है.

